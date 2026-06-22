„Én soha nem mondtam azt, hogy Zsolti bácsi” – mondta Magyar Péter, majd előkerült egy előző heti felvétel (VIDEÓ)

„Én soha nem beszéltem ezt, ezt a kifejezést sem ejtettem ki, hogy Zsolti bácsi” – mondta hétfőn Magyar Péter a Parlamentben, amit Deák Dániel politikai elemző vett észre. Deák egy Facebook-videóban azonban cáfolta ezt, felidézve a miniszterelnök egy héttel ezelőtti felszólalását.

Zsolti bácsi az nem a mi frakciónkban keresendő, szerintem ott körbenéz, vagy a korábbi barátai között, szerintem ott megtalálja”

– mondta a miniszterelnök Pócs Jánosnak.