„Én soha nem mondtam azt, hogy Zsolti bácsi” – mondta Magyar Péter, majd előkerült egy előző heti felvétel (VIDEÓ)

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
A miniszterelnök letagadta, hogy Zsolti bácsizott, ám előkerült a bizonyíték.
„Én soha nem beszéltem ezt, ezt a kifejezést sem ejtettem ki, hogy Zsolti bácsi” – mondta hétfőn Magyar Péter a Parlamentben, amit Deák Dániel politikai elemző vett észre. Deák egy Facebook-videóban azonban cáfolta ezt, felidézve a miniszterelnök egy héttel ezelőtti felszólalását.
Zsolti bácsi az nem a mi frakciónkban keresendő, szerintem ott körbenéz, vagy a korábbi barátai között, szerintem ott megtalálja”
– mondta a miniszterelnök Pócs Jánosnak.
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Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka