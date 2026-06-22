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deák dániel pócs jános Magyar Péter parlament

„Én soha nem mondtam azt, hogy Zsolti bácsi” – mondta Magyar Péter, majd előkerült egy előző heti felvétel (VIDEÓ)

2026. június 22. 18:24

A miniszterelnök letagadta, hogy Zsolti bácsizott, ám előkerült a bizonyíték.

2026. június 22. 18:24
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„Én soha nem beszéltem ezt, ezt a kifejezést sem ejtettem ki, hogy Zsolti bácsi” – mondta hétfőn Magyar Péter a Parlamentben, amit Deák Dániel politikai elemző vett észre. Deák egy Facebook-videóban azonban cáfolta ezt, felidézve a miniszterelnök egy héttel ezelőtti felszólalását. 

Zsolti bácsi az nem a mi frakciónkban keresendő, szerintem ott körbenéz, vagy a korábbi barátai között, szerintem ott megtalálja”

– mondta a miniszterelnök Pócs Jánosnak. 

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Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Összesen 60 komment

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Sorrend:
Hunnia
2026. június 22. 20:12
Ez egy hazug, mocskos disznó! Értelme sincs vele foglalkozni, egy patkánylyukban fogja végezni.
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1
0
kecskesajt
2026. június 22. 20:03
Ezen felvételen az utolsó fiúcska, k.22 éves, viszi a rovar táskáját. Ezt régen úgy hívták, hogy RIDIKÜL-RUDI. Ez a féreg, már a parlamentbe is beviszi a buzi köcsögjeit ?
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2
0
véna
2026. június 22. 19:59
Jó, de hát hazudott ennél ő már nagyobbat is. Szarcsányi egész életében nem hazudott annyit mint ez a fospokoska az utóbbi másfél-két évben reggel, éjjel meg este, földön, levegőben, szárazon és vizen.
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5
0
google-2
2026. június 22. 19:59
A miniszterelnök egy hazug, fenyegetőző disznó. Vajon meddig tűrik meg őt és a bandáját a magyarok a nyakukon? Milyen példát mutatnak ezek az emberek az ifjúságnak?
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3
0
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