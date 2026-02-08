„Az ellenzék borzalmas válságot vizionál, de a kereskedelmi forgalom, a wellness szállodák telítettsége, a külföldi utazások (a tengerparti nyaralásoktól a síeléseken át a távol-keleti kikapcsolódásokig vagy a barcelonai-római-milánói-londoni hétvégékig, a focimeccsekre kiruccanó fiatalokig nem erről tanúskodik. Az ország devizatartaléka 57 milliárd eurónyira hízott, az aranytartalék 110 tonna. Vannak, akik már fenik rá a fogukat. (Orbánék ugyan mindent elloptak, de valamiből azért a tartalékokat jól feltöltötték.)

Ne feledjük: a változás egyáltalán nem biztos, hogy jó irányú.

Egy gyökeres rendszer-kormányváltásnál nem az történik, hogy a jó dolgok maradnak, a rosszak megjavulnak, hanem tabula rasa készül; teljesen új koncepció. Elég bizonytalan, hogy ebből mi sül ki. Lehet, hogy sokkal jobb. De a történelmi tapasztalatok szerint nem ez a jellemző. Még a 89-90-es rendszerváltás, ami erkölcsileg, politikailag, gazdaságilag, történelmileg szükségszerű, dicsőséges és elsöprő támogatást élvező volt, az sem zajlott le zökkenőmentesen, és sok negatívummal járt.