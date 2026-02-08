Ft
02. 08.
vasárnap
Tényleg annyira rossz a helyzet, hogy érdemes mindent felrúgni?

2026. február 08. 13:40

Az ellenzék borzalmas válságot vizionál.

2026. február 08. 13:40
null
Ungváry Zsolt
Ungváry Zsolt
Vasarnap.hu

„Az ellenzék borzalmas válságot vizionál, de a kereskedelmi forgalom, a wellness szállodák telítettsége, a külföldi utazások (a tengerparti nyaralásoktól a síeléseken át a távol-keleti kikapcsolódásokig vagy a barcelonai-római-milánói-londoni hétvégékig, a focimeccsekre kiruccanó fiatalokig nem erről tanúskodik. Az ország devizatartaléka 57 milliárd eurónyira hízott, az aranytartalék 110 tonna. Vannak, akik már fenik rá a fogukat. (Orbánék ugyan mindent elloptak, de valamiből azért a tartalékokat jól feltöltötték.)

Ne feledjük: a változás egyáltalán nem biztos, hogy jó irányú.

Egy gyökeres rendszer-kormányváltásnál nem az történik, hogy a jó dolgok maradnak, a rosszak megjavulnak, hanem tabula rasa készül; teljesen új koncepció. Elég bizonytalan, hogy ebből mi sül ki. Lehet, hogy sokkal jobb. De a történelmi tapasztalatok szerint nem ez a jellemző. Még a 89-90-es rendszerváltás, ami erkölcsileg, politikailag, gazdaságilag, történelmileg szükségszerű, dicsőséges és elsöprő támogatást élvező volt, az sem zajlott le zökkenőmentesen, és sok negatívummal járt.

Sokan sérelmezik az országon belüli megosztottságot, ami kétségtelen; lehet, hogy Orbán Viktort sokan utálják. Csakhogy erre nem gyógyír Magyar Péter, aki legalább olyan megosztó, és a miniszterelnöksége nem társadalmi békét, hanem még súlyosabb konfliktusokat hozna.

Tényleg érdemes kipróbálni?”

fortissima
2026. február 08. 15:14
Igen!
Agricola
2026. február 08. 14:30
Shakespeare: III. Richárd c. művében kifejezi Magyar Péterék életérzését a változással kapcsolatban: York napsütése rosszkedvünk telét Tündöklő nyárrá változtatta át. Családunkról már elvonult a köd S alámerült az óceán szívébe... Én ilyen fuvolázó békekorban Nem is tudok egyébbel szórakozni... Hogy eltöltsem e csevegő időt - Úgy döntöttem, hogy gazember leszek
states-2
2026. február 08. 14:20
Bukik a komcsi csürhe megint pszichopetistől.
csulak
2026. február 08. 14:02
Poloska eddig mindig hazudott, es ezutan is azt csinalja. az EU-s penzekert cserebe be kell fogadnia a migransokat, a buziknak tejhatalmat adni, es eltorolni mindenfele kedvezmenyt amit a Kormany a csaladoknak adott ! es adokat emelni, hogy a magyarok penze ukrajnaba menjen ! ugyhogy most is hazudik, ha nyernek meg barmit csinalhatnak, ahogy ok mondtak ! Ez a mindenkori baloldali taktika : hazudni reggeltol-estig ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
