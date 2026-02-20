Politikai Hobbista: Magyar Péter a terítéken, belülről támadják? (Videó)

Belülről zajlik támadás Magyar Péter ellen? – teszik fel a kérdést a Politikai Hobbista legfrissebb adásában, ahol megpróbálják erre is megtalálni a választ. Jeszenszky Zsolt, Gav Duncan, Kertész Dávid és Szamosi Tímea részletesen kivesézte Marco Rubio amerikai külügyminiszter budapesti látogatásának részleteit.

Eközben Marco Rubio amerikai külügyminiszter Budapesten járt – ennyire el van szigetelve Orbán Viktor a világban?

– emelték ki az Origón megjelenő adásban.