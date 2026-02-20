Ft
02. 20.
péntek
Politikai Hobbista: Magyar Péter a terítéken, belülről támadják? (Videó)

2026. február 20. 11:43

Jeszenszky Zsolt műsorának aktuális adása ismét a legforróbb kérdésekre keresi a választ.

2026. február 20. 11:43
Belülről zajlik támadás Magyar Péter ellen? – teszik fel a kérdést a Politikai Hobbista legfrissebb adásában, ahol megpróbálják erre is megtalálni a választ. Jeszenszky Zsolt, Gav Duncan, Kertész Dávid és Szamosi Tímea részletesen kivesézte Marco Rubio amerikai külügyminiszter budapesti látogatásának részleteit.

Eközben Marco Rubio amerikai külügyminiszter Budapesten járt – ennyire el van szigetelve Orbán Viktor a világban? 

– emelték ki az Origón megjelenő adásban. 

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
A legfrissebb, legforróbb témák, formabontó elemzések, meghökkentő leleplezések, különleges, sehol másutt nem látható felvételek minden héten a Politikai Hobbistában! 


 

 

majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. február 20. 12:02
Zsolti bácsinak le kéne jönni a pubertásblokkolókról! 🤡
