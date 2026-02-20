Politikai Hobbista: Magyar Péter a terítéken, belülről támadják? (Videó)

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Az sem maradt sokáig rejtély, miért „ijedhettek meg egy ágy képétől” a baloldalon.
Jeszenszky Zsolt műsorának aktuális adása ismét a legforróbb kérdésekre keresi a választ.
Belülről zajlik támadás Magyar Péter ellen? – teszik fel a kérdést a Politikai Hobbista legfrissebb adásában, ahol megpróbálják erre is megtalálni a választ. Jeszenszky Zsolt, Gav Duncan, Kertész Dávid és Szamosi Tímea részletesen kivesézte Marco Rubio amerikai külügyminiszter budapesti látogatásának részleteit.
Eközben Marco Rubio amerikai külügyminiszter Budapesten járt – ennyire el van szigetelve Orbán Viktor a világban?
– emelték ki az Origón megjelenő adásban.
A legfrissebb, legforróbb témák, formabontó elemzések, meghökkentő leleplezések, különleges, sehol másutt nem látható felvételek minden héten a Politikai Hobbistában!