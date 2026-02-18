„Órák alatt szétkapnánk Magyarországot” – újabb ukrán katonai fenyegetés érkezett

Ismét Magyarország ellen fogalmazott meg súlyos kijelentéseket Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya – olvasható az Ellenpont cikkében. A közösségi médiában közzétett bejegyzésében azt állította: a 128-as dandár nem napok, hanem akár órák alatt „szétkapná” Magyarországot. Hozzátette: korábbi szavait nem fenyegetésnek, hanem „tényközlésnek” szánta.

Karasz korábban arról beszélt , hogy a dandár „két perc alatt odaérne”, és gúnyos hangnemben illette a magyar miniszterelnököt. A tisztet korábban Volodimir Zelenszkij is kitüntette.