volodimir zelenszkij jevhen karasz ukrán orbán viktor

„Órák alatt szétkapnánk Magyarországot” – újabb ukrán katonai fenyegetés érkezett

2026. február 18. 22:22

A Zelenszkij által is kitüntetett Jevhen Karasz nem bír leállni.

2026. február 18. 22:22
Ismét Magyarország ellen fogalmazott meg súlyos kijelentéseket Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya – olvasható az Ellenpont cikkében. A közösségi médiában közzétett bejegyzésében azt állította: a 128-as dandár nem napok, hanem akár órák alatt „szétkapná” Magyarországot. Hozzátette: korábbi szavait nem fenyegetésnek, hanem „tényközlésnek” szánta.

Karasz korábban arról beszélt , hogy a dandár „két perc alatt odaérne”, és gúnyos hangnemben illette a magyar miniszterelnököt. A tisztet korábban Volodimir Zelenszkij is kitüntette.

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Nem előzmény nélküli kijelentések

A kemény hangvétel nem egyedi. Korábban Dmitro Jaros is élesen bírálta Orbán Viktort, míg más ukrán közéleti szereplők nyíltan beszéltek arról, hogy Magyarországot energiaellátásán keresztül kellene nyomás alá helyezni.

Az ukrán médiában megszólaló elemzők egy része nyíltan reményét fejezte ki az Orbán-kormány bukásával kapcsolatban. Egy, az állami ellenőrzésű csatornán sugárzott műsorban politológusok arról beszéltek: szerintük politikai változásra lenne szükség Budapesten.

Energiaviták és politikai üzenetek

A feszültséget növeli az energiapolitikai vita is. Magyarország jelezte: amennyiben az Ukrajna felől érkező olajszállítás akadozik, válaszlépéseket tesz az Ukrajna irányába történő dízelszállítás ügyében. A kérdés középpontjában a Barátság-vezeték áll, amely kulcsszerepet játszik a térség energiaellátásában.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

 

