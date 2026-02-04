Ft
magyar nemzet hann endre tisza párt talabér krisztián kutatás

Nem pihen a manipulációs kerekasztal: újabb kétes módszerű közvélemény-kutatással befolyásolnák a választókat

2026. február 04. 11:11

Már a mesterséges intelligenciát is bevetik.

2026. február 04. 11:11
Hann Endre

Élen járt a Tisza állítólagos előnyét mérő kutatásokban a balliberális 21 Kutatóközpont és a Medián. Most egy új kutatócég, a Minerva Intézet is beszállt a manipulációs kerekasztal tagjai közötti versenybe, melynek tétje, hogy ki tud nagyobb előnyt mérni a Tisza Pártnak. Azonban ezek a felmérések több szakmai aggályt is felvetnek – írja a Magyar Nemzet.

A lap azt írja, a Minerva a mesterséges intelligencia alapú kérdezővel támogatott kutatásokat végez. A legújabb felmérése ugyancsak azt hivatott erősíteni, hogy a Tisza vezet a kormánypártokkal szemben. 

Talabér Krisztián, a Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója szerint 

súlyos szakmai problémákat vet fel a Minerva Intézet felmérése.

Jelentősen felülreprezentáltak azok a csoportok, amelyek körében a Tisza Párt erősebb (fővárosiak, diplomások), és súlyosan alulreprezentáltak azok, amelyek inkább a Fideszre szavaznak (kisvárosokban, községekben élők, illetve diplomával nem rendelkezők)”

– hívta fel a figyelmet.

Talabér Krisztián szerint ez a hiba mintatorzítást okoz, amely érdemben és előrelátható módon befolyásolja az eredményeket.

A Magyar Nemzet cikkében felidézi, milyen dolgok derültek ki korábban a „manipulációs kerekasztalhoz” módszereiről.

Néhány hete a Partizán Vétó című műsorában a 21 Kutatóintézetet vezető Róna Dániel volt az, aki igyekezett hűteni a kedélyeket a decemberi felmérésük kapcsán. 

A 2022-es országgyűlési választásról is említést tett, és lényegében arról beszélt: akkor eltitkoltak olyan kutatásokat, amelyek a valós adatokat mutatták.

Sok olyan kutatást láttam utólag, amik elég jól előrevetítették, kik fognak győzni, csak ezeket meg nem publikálták”

– vallotta be Róna

A 2022-es választások után a Mediánt vezető Hann Endre elismerte:

Valóban voltak olyan kutatások, illetve inkább közlemények, amik kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek.

Már a Tisza Párt feltűnése után, 2024 őszén a Klubrádióban Hann Endre lényegében elismerte, hogy a kutatások manipulálni tudják a közvéleményt, a választók pártpreferenciáját.

A Medián ügyvezetőjének okfejtése szerint amíg hónapról hónapra a kormánypártok fölényét mérték a kutatócégek, az unalmas volt, senki nem figyelt rájuk, majd amikor megjelent az első felmérés, amelyben a Tisza Párt beérte vagy hajszállal meg is előzte a Fideszt, onnantól fontos témává vált, hogy van egy új kihívója a hatalmon lévőknek.

Majd tavaly nyáron – ugyancsak a Klubrádióban – Hann Endre elmondta:

Az 1990-es évek elején amerikai kollégáktól tanultuk, amerikai szakemberektől, akik sokkal nagyobb rutinnal rendelkeztek már akkor kampányok támogatásában”

A megszólalás a Magyar Nemzet szerint lényegében beismerő vallomásnak tekinthető, Hann ugyanis mint közvélemény-kutató beszél arról, hogy a felmérése valamiféle kampánytámogató eszköz. Arra nem tért ki, kinek vagy minek a kampányát támogatja a kutatása.

Nyitókép: MTI/Beliczay László 

 

