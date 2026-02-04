Nem pihen a manipulációs kerekasztal: újabb kétes módszerű közvélemény-kutatással befolyásolnák a választókat

Jelentősen felülreprezentáltak azok a csoportok, amelyek körében a Tisza Párt erősebb (fővárosiak, diplomások), és súlyosan alulreprezentáltak azok, amelyek inkább a Fideszre szavaznak (kisvárosokban, községekben élők, illetve diplomával nem rendelkezők)”

– hívta fel a figyelmet.

Talabér Krisztián szerint ez a hiba mintatorzítást okoz, amely érdemben és előrelátható módon befolyásolja az eredményeket.

A Magyar Nemzet cikkében felidézi, milyen dolgok derültek ki korábban a „manipulációs kerekasztalhoz” módszereiről.

Néhány hete a Partizán Vétó című műsorában a 21 Kutatóintézetet vezető Róna Dániel volt az, aki igyekezett hűteni a kedélyeket a decemberi felmérésük kapcsán.