Ft
Ft
4°C
-6°C
Ft
Ft
4°C
-6°C
02. 16.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
feljelentés tisza budai gyula radnai márk

Nem akármilyen vádakkal néz szembe a Tisza Párt alelnöke: büntetőfeljelentés indult Radnai Márk ellen (VIDEÓ)

2026. február 16. 21:55

A strómanok egyenesen Radnai Márktól kaphattak pénzt azért, hogy átvegyék a Tisza alelnök cégeinek vezetését.

2026. február 16. 21:55
null

Budai Gyula szerdán büntetőfeljelentést tesz Radnai Márk ellen, miután gyanús pénzmozgásra derült fény a Tisza Párt alelnökének korábbi cégével kapcsolatban – árulta el a miniszteri biztos a Facebook-videójában.

Budai Gyula szerint az ügyben felmerülhet közokirat-hamisítás, fiktív üzletrész-átruházás és költségvetési csalás gyanúja, továbbá a történetet be nem fizetett tao-milliók is bonyolítják.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa

Németország, Horvátország és Dánia döntése bizonyítja: egyre veszélyesebb hely Európa
Tovább a cikkhezchevron

A videóban Budai Gyula a Keleti Károly utca 48. szám előtt beszélt a botrányról. Kiemelte, hogy a helyszínen működő ügyvédi iroda volt az a pont, ahol Radnai rendszeresen találkozott a Lánchíd-botrány főszereplőjével, Vig Mór volt ügyvédjével, valamint azokkal a strómanokkal, akik később Radnai cégénél ügyvezetővé váltak. Budai Gyula elmondta azt is, ezek a strómanok Radnaitól százezer forintot kaptak azért, hogy átvegyék a Tisza alelnökének cégeit.

Ezt is ajánljuk a témában

A miniszteri biztos szerint a stróman ügyvezetőket azért alkalmazták, hogy fiktív számlákkal tüntessék el a tartozásokat a cégből, olyan személyek segítségével, akiket később nem lehet felelősségre vonni.

Budai Gyula az ügy kapcsán arra a döntésre, hogy büntetőfeljelentést tesz a NAV-nál, Radnai Márkkal szemben, közokirat-hamisítás, fiktív üzletrész-átruházás és költségvetési csalás gyanújával. 

Emellett a miniszteri biztos videója leírásában be nem fizetett 10,5 millió forintos tao-pénzt is említett.

A szóban forgó botrány részleteit korábban a Magyar Nemzet tárta nyilvánosság elé: a vizsgálat szálai a Story Chef Kft.-hez vezetnek, amelyet 2019 októberében Radnai és Spáh Dávid alapított. Bár Radnai 2020 tavaszán hivatalosan távozott a cégből, a hatóságok gyanús pénzmozgásokat találtak a Kft.-nél. 2020-ban a cég papíron veszteséggel zárt, ám a valóságban százmilliós nagyságrendű kifizetések történtek fiktív számlák alapján a Punto Seguro Kft.-nek, amelyből az összegek feltehetően visszakerültek Radnaiékhoz.

Radnai papíron való távozása ellenére a Magyar Nemzet forrásai szerint továbbra is aktívan részt vett a vállalkozás „elfektetésében”, például 2021 szeptemberében még a stróman ügyvezető kifizetését is ő finanszírozta.

Story Chef-et 2020 decemberében Valmiera Plus Kft.-re nevezték, és egy szlovákiai cégnek adták el, amelynek kézbesítési megbízottja a Keleti Károly utcai Büro Cégkezelő Kft. lett – amely szoros kapcsolatban áll Vig Mórral, a Lánchíd-botrány kulcsfigurájával. A nyilvánosságra hozott információk szerint Radnaiék ügyletei hasonló visszaéléseket követtek el, mint Vig Mór korábbi ügyeiben.

Nyitókép: Radnai Márk Facebook-oldala

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kanmacska
2026. február 16. 22:27
Szép kis társaság jött össze a TiSzánál! És ezek akarnak mindenféle nemzeti vagyonvisszaszerzési, meg antilop hivatalt összehozni! Szélhámos, szemfényvesztő, kecskebőr kereskedők ezek!
Válasz erre
0
0
nyugalom
2026. február 16. 22:11
Undor! Agresszív 00!
Válasz erre
0
0
sozlib_abschaum
2026. február 16. 22:00
Mondom, hogy a tiszaszekta csupa pedofilok, buzik bűnözök gyülekezete!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!