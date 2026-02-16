Nem akármilyen vádakkal néz szembe a Tisza Párt alelnöke: büntetőfeljelentés indult Radnai Márk ellen (VIDEÓ)

Magyar Péter testőre nem volt hajlandó beszélni a drogos házibuliról
Lecsapta a telefont ahelyett, hogy megerősítette volna a pártelnök beszámolóját.
A strómanok egyenesen Radnai Márktól kaphattak pénzt azért, hogy átvegyék a Tisza alelnök cégeinek vezetését.
Budai Gyula szerdán büntetőfeljelentést tesz Radnai Márk ellen, miután gyanús pénzmozgásra derült fény a Tisza Párt alelnökének korábbi cégével kapcsolatban – árulta el a miniszteri biztos a Facebook-videójában.
Budai Gyula szerint az ügyben felmerülhet közokirat-hamisítás, fiktív üzletrész-átruházás és költségvetési csalás gyanúja, továbbá a történetet be nem fizetett tao-milliók is bonyolítják.
A videóban Budai Gyula a Keleti Károly utca 48. szám előtt beszélt a botrányról. Kiemelte, hogy a helyszínen működő ügyvédi iroda volt az a pont, ahol Radnai rendszeresen találkozott a Lánchíd-botrány főszereplőjével, Vig Mór volt ügyvédjével, valamint azokkal a strómanokkal, akik később Radnai cégénél ügyvezetővé váltak. Budai Gyula elmondta azt is, ezek a strómanok Radnaitól százezer forintot kaptak azért, hogy átvegyék a Tisza alelnökének cégeit.
A miniszteri biztos szerint a stróman ügyvezetőket azért alkalmazták, hogy fiktív számlákkal tüntessék el a tartozásokat a cégből, olyan személyek segítségével, akiket később nem lehet felelősségre vonni.
Budai Gyula az ügy kapcsán arra a döntésre, hogy büntetőfeljelentést tesz a NAV-nál, Radnai Márkkal szemben, közokirat-hamisítás, fiktív üzletrész-átruházás és költségvetési csalás gyanújával.
Emellett a miniszteri biztos videója leírásában be nem fizetett 10,5 millió forintos tao-pénzt is említett.
A szóban forgó botrány részleteit korábban a Magyar Nemzet tárta nyilvánosság elé: a vizsgálat szálai a Story Chef Kft.-hez vezetnek, amelyet 2019 októberében Radnai és Spáh Dávid alapított. Bár Radnai 2020 tavaszán hivatalosan távozott a cégből, a hatóságok gyanús pénzmozgásokat találtak a Kft.-nél. 2020-ban a cég papíron veszteséggel zárt, ám a valóságban százmilliós nagyságrendű kifizetések történtek fiktív számlák alapján a Punto Seguro Kft.-nek, amelyből az összegek feltehetően visszakerültek Radnaiékhoz.
Radnai papíron való távozása ellenére a Magyar Nemzet forrásai szerint továbbra is aktívan részt vett a vállalkozás „elfektetésében”, például 2021 szeptemberében még a stróman ügyvezető kifizetését is ő finanszírozta.
Story Chef-et 2020 decemberében Valmiera Plus Kft.-re nevezték, és egy szlovákiai cégnek adták el, amelynek kézbesítési megbízottja a Keleti Károly utcai Büro Cégkezelő Kft. lett – amely szoros kapcsolatban áll Vig Mórral, a Lánchíd-botrány kulcsfigurájával. A nyilvánosságra hozott információk szerint Radnaiék ügyletei hasonló visszaéléseket követtek el, mint Vig Mór korábbi ügyeiben.
