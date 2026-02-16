Nem akármilyen vádakkal néz szembe a Tisza Párt alelnöke: büntetőfeljelentés indult Radnai Márk ellen (VIDEÓ)

A miniszteri biztos szerint a stróman ügyvezetőket azért alkalmazták, hogy fiktív számlákkal tüntessék el a tartozásokat a cégből, olyan személyek segítségével, akiket később nem lehet felelősségre vonni.

Budai Gyula az ügy kapcsán arra a döntésre, hogy büntetőfeljelentést tesz a NAV-nál, Radnai Márkkal szemben, közokirat-hamisítás, fiktív üzletrész-átruházás és költségvetési csalás gyanújával.

Emellett a miniszteri biztos videója leírásában be nem fizetett 10,5 millió forintos tao-pénzt is említett.

A szóban forgó botrány részleteit korábban a Magyar Nemzet tárta nyilvánosság elé: a vizsgálat szálai a Story Chef Kft.-hez vezetnek, amelyet 2019 októberében Radnai és Spáh Dávid alapított. Bár Radnai 2020 tavaszán hivatalosan távozott a cégből, a hatóságok gyanús pénzmozgásokat találtak a Kft.-nél. 2020-ban a cég papíron veszteséggel zárt, ám a valóságban százmilliós nagyságrendű kifizetések történtek fiktív számlák alapján a Punto Seguro Kft.-nek, amelyből az összegek feltehetően visszakerültek Radnaiékhoz.