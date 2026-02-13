Ft
tisza párt magyar péter Magyar Péter hazugságai Kéri László

Magyar Péter megpróbálta letagadni Kéri Lászlót, de nem sikerült (VIDEÓ)

2026. február 13. 07:20

Nyilvánosan próbálta elhatárolni magát Kéri Lászlótól Tisza Párt vezeteője. Ám a baloldali szociológusról időközben bebizonyosodott: rendszeresen ad tanácsokat Magyar Péternek. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 18. rész.

Kovács András
Kovács András

Magyar Péter megtagadta Kéri Lászlót, szerinte a baloldali szociológusnak semmi köze a Tisza Párthoz – hívta fel a figyelmet korábban a közösségi oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. 

Kéri
Magyar Péter Kéri Lászlót is megpróbálta letagadni  Forrás: Képernyőfotó (YouTube/HVG)

Magyar megpróbálta letagadni Kérit, de nem sikerült

Hiába tagadta eddig Magyar Péter, január elején bebizonyosodott: Kéri László a Tisza Párt vezérkarának ad tanácsokat. 

A Ripost fotóin jól látható, amint a korábban MSZP-s, mára tiszás politológus rendszeresen megjelenik a párt irodájában, illetve egyeztet Tóth Péterrel, a Tisza kampányfőnökével. A hírportál szerint Kéri László hónapok óta rendszeres eligazításra, kampányfelkészítőre jár a párt központi irodájába.

Feladatul azt kaphatta, hogy miközben Magyar Péter tagadni próbálja az adóemeléseket, addig ő a feleségével egy országjáró turnén győzze meg a tiszásokat, miért is kell támogatniuk a Tisza-párt brutális adóemeléseket tervező csomagját. Emlékezetes, Kéri felesége, Petschnig Mária Zita például így fogalmazott az egyik Tisza-sziget eseményén: 

„A 13. havi nyugdíj már nem kapcsolódik közvetlenül a munkavégzéshez. […] Jobb lenne egy igazságosabb rendszer, például egy átlagnyugdíjhoz kötött kifizetés.”

A baloldali politológus már több kérdésben lebuktatta Magyar Pétert és pártját. Emlékezetes, korábban arról beszélt, a Tisza Párt az utolsó pillanatban felveszi majd a bukott baloldali politikusokat is a listájára, de azt is megerősítette már, hogy a Tisza Párt minden európai elvárást teljesítene, ha kormányra kerülne.  

Nyitókép: Mandiner 
 

 

google-2
2026. február 13. 08:43
Hát miért is próbálná letagadni a modern, européer Kérit a selyemmajomka?
Válasz erre
0
0
hátakkor
2026. február 13. 08:39
Kéri, aki nem érti :)
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2026. február 13. 08:01
Az hagyján, hogy Magyar Péter megpróbálta letagadni Kéri Lászlót, mely felejthető ügy ahhoz képest, hogy; "Elhunyt Gabor S. Boritt, a híres, magyar származású történész", mely poszthoz nem lehet, hozzászólni véleményezni itt a Mandineren! -aki természetesen holokauszt túlélő.., így természetes módon kijár neki a megemlékezés...
Válasz erre
0
0
sozlib_abschaum
2026. február 13. 07:28
Egy hasznuk van ezeknek a bolsevik / szdsz kriptaszökevényeknek, állandóan 2/3 hoznak a Fidesznek!
Válasz erre
3
0
