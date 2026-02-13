Magyar Péter megpróbálta letagadni Kéri Lászlót, de nem sikerült (VIDEÓ)

A Ripost fotóin jól látható, amint a korábban MSZP-s, mára tiszás politológus rendszeresen megjelenik a párt irodájában, illetve egyeztet Tóth Péterrel, a Tisza kampányfőnökével. A hírportál szerint Kéri László hónapok óta rendszeres eligazításra, kampányfelkészítőre jár a párt központi irodájába.

Feladatul azt kaphatta, hogy miközben Magyar Péter tagadni próbálja az adóemeléseket, addig ő a feleségével egy országjáró turnén győzze meg a tiszásokat, miért is kell támogatniuk a Tisza-párt brutális adóemeléseket tervező csomagját. Emlékezetes, Kéri felesége, Petschnig Mária Zita például így fogalmazott az egyik Tisza-sziget eseményén:

„A 13. havi nyugdíj már nem kapcsolódik közvetlenül a munkavégzéshez. […] Jobb lenne egy igazságosabb rendszer, például egy átlagnyugdíjhoz kötött kifizetés.”

A baloldali politológus már több kérdésben lebuktatta Magyar Pétert és pártját. Emlékezetes, korábban arról beszélt, a Tisza Párt az utolsó pillanatban felveszi majd a bukott baloldali politikusokat is a listájára, de azt is megerősítette már, hogy a Tisza Párt minden európai elvárást teljesítene, ha kormányra kerülne.