02. 04.
szerda
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
tisza párt lomnici zoltán kontextus ukrajna

Fizetett balhék, felforgatás és ukrán támogatás – így árad a Tisza? (VIDEÓ)

2026. február 04. 18:02

Mit érdemel az, aki magyarként támogatja Ukrajna magyar belügyekbe történő beavatkozását? Milyen vádak merülhetnek fel a gyöngyösi Lázárinfó felforgatóinak esetében? Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szokásához hívem ezúttal is nézői kérdésekre válaszol heti podcastjában.

2026. február 04. 18:02
null

Nem csak a magyarországi választásokba, de a belbiztonságba való beavatkozásként is értékelhetőek az ukrán vezetők magyar kormány elleni támadásai – 

aki pedig mindehhez „magyar” oldalról asszisztál, annak számolnia kell akár büntetőjogi következményekkel is 

– figyelmeztet podcast-sorozatának legújabb részében ifj. Lomnici Zoltán. 

Az alkotmányjogász a Lomnici Válaszol friss részében kitér a gyöngyösi Lázárinfón történtekre, úgy véli:

 felmerülhet garázdaság, kényszerítés, hagy akár emberrablás gyanúja is.

A podcastból kiderül, milyen néven indulhat el jogszerűen a választáson Magyar Péter egyik „erős” embere, de az is: melyek azok a tényezők, amelyek a „történelem sötét oldalára” helyezik a Tisza Pártot és vezetőit.

A teljes műsor a Mandiner Kontextus-csatornáján itt, vagy az alábbiakban megtekinthető:

Nyitókép: Mandiner/Kontextus

massivement5
2026. február 04. 18:49
A nyilas-komcsi tempó a Fideszre illik, akik ráhúznák másokra azt, amit maguk követnek el. A nyilasok, komcsik pont olyan erőszakos, illiberális kollektivisták és a liberális demokráciát, jogállamot, emberi jogokat megvető autokraták voltak, mi t amilyenek a komcsiból nácivá lett oroszok, vagy amilyen a Fidesz - szeretne lenni, ha nem volnának külső korlátok ebben.
makapaka2
2026. február 04. 18:27
Soha nem volt még Magyarországon eddig ilyen aljas, hazaáruló módon viselkedő ellenzék, mint a Tisza szekta, , a dk, és a momentum.
billysparks
2026. február 04. 18:25
A Tisza Ukrajnában ered.
vakiki
2026. február 04. 18:22
Ilyen mocskos, nagy rakás sz@r ellensége -mert ez ellenzéknek nem nevezhető-nem volt az országnak, mint a fosos messiás és a szekértolói. Szégyelheti magát, aki beállt mögé. Hazaárulók!
