Fizetett balhék, felforgatás és ukrán támogatás – így árad a Tisza? (VIDEÓ)

A podcastból kiderül, milyen néven indulhat el jogszerűen a választáson Magyar Péter egyik „erős” embere, de az is: melyek azok a tényezők, amelyek a „történelem sötét oldalára” helyezik a Tisza Pártot és vezetőit.

A teljes műsor a Mandiner Kontextus-csatornáján itt, vagy az alábbiakban megtekinthető:

Nyitókép: Mandiner/Kontextus