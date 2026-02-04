Fizetett balhék, felforgatás és ukrán támogatás – így árad a Tisza? (VIDEÓ)

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
Meg lesz a következménye az ukrán elnök kijelentéseinek – mutatott rá az elemző.
Mit érdemel az, aki magyarként támogatja Ukrajna magyar belügyekbe történő beavatkozását? Milyen vádak merülhetnek fel a gyöngyösi Lázárinfó felforgatóinak esetében? Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szokásához hívem ezúttal is nézői kérdésekre válaszol heti podcastjában.
Nem csak a magyarországi választásokba, de a belbiztonságba való beavatkozásként is értékelhetőek az ukrán vezetők magyar kormány elleni támadásai –
aki pedig mindehhez „magyar” oldalról asszisztál, annak számolnia kell akár büntetőjogi következményekkel is
– figyelmeztet podcast-sorozatának legújabb részében ifj. Lomnici Zoltán.
Az alkotmányjogász a Lomnici Válaszol friss részében kitér a gyöngyösi Lázárinfón történtekre, úgy véli:
felmerülhet garázdaság, kényszerítés, hagy akár emberrablás gyanúja is.
A podcastból kiderül, milyen néven indulhat el jogszerűen a választáson Magyar Péter egyik „erős” embere, de az is: melyek azok a tényezők, amelyek a „történelem sötét oldalára” helyezik a Tisza Pártot és vezetőit.
Nyitókép: Mandiner/Kontextus