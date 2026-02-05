Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 05.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 05.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
szepesházi péter Bayer Zsolt bíró Fidesz ügyvéd

Lassan azért elég lesz...

2026. február 05. 18:22

Jól jegyezzük meg ennek a szardarabnak a nevét.

2026. február 05. 18:22
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Szepesházi Péter...

Jól jegyezzük meg ennek a szardarabnak a nevét. És ne felejtsük el soha: ez nemrég még a bírói pulpituson ült és ítélkezett, akár jobboldali közszereplők ügyeiben. Ugye nem nehéz elképzelni, milyen ítéleteket hozott...

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet
Tovább a cikkhezchevron

Most ügyvéd. Ha Fidesz-szavazónak van vele dolga, azonnal rúgja ki.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. február 05. 19:39
250 000 ukrán katona dezertált a saját hazájának védelmében. Erőszakkal kell sorozni. Átlagban 5 órán át harcképes egy ukrán sorkatona a fronton. Vagy meghal vagy megsebesül. Az ukrán hadsereg harci morálja a béka feneke alatt van. A katonák képzetlenek, fegyverzetük elavult, az utánpótlás akadozik, rosszul kiépített a saját országukban. Az ukrán hadsereg tejes kommunikációja Elon Musk műholdjain keresztül zajlik és a nagyobb hadműveleteiket az USA németországi támaszpontjáról amerikai katonák tervezték és irányították. Az ukrán katonák harci tapasztalata értéktelen. Az Ukrajnának szánt fegyverek harmada a feketepiacon köt ki. Egy ilyen hadseregbe egy fillért nem érdemes befektetni.
Válasz erre
4
0
packó_
2026. február 05. 18:57
Még Bayer se írjon ilyeneket egy másik emberröl. Elrontja az amúgy helyes mondandót.
Válasz erre
6
7
borsos-2
2026. február 05. 18:43
Készítsünk mi is halállistát? Eu normásat természetesen. Semmi gender megkülönböztetés, semmi orientáció megkülönböztetés. Csak a szikár tények: magyar gyűlölő, listára vele.
Válasz erre
8
0
steinamanger-2
•••
2026. február 05. 18:36 Szerkesztve
BZS-nál szánalmasabb szardarabot nem szült még magyar anya. Egy szívlapáttal kellene kikergetni Moszka felé, át az ukrán határon, egy szál alsógatyában és soha vissza nem engedni Magyarországra. A magyar emberek érdekében.
Válasz erre
2
23
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!