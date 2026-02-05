Vérre szomjaznak a tiszások: Orbán Viktor és felesége halálát kívánják – és ezt felvételek bizonyítják (VIDEÓ)
Brutális, hogy mi folyik a tiszás zárt csoportokban.
Jól jegyezzük meg ennek a szardarabnak a nevét.
„Szepesházi Péter...
Jól jegyezzük meg ennek a szardarabnak a nevét. És ne felejtsük el soha: ez nemrég még a bírói pulpituson ült és ítélkezett, akár jobboldali közszereplők ügyeiben. Ugye nem nehéz elképzelni, milyen ítéleteket hozott...
Most ügyvéd. Ha Fidesz-szavazónak van vele dolga, azonnal rúgja ki.”
Ezt is ajánljuk a témában
Brutális, hogy mi folyik a tiszás zárt csoportokban.
Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton