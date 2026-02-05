Ft
Tisza Párt Magyar Péter Orbán Viktor

Vérre szomjaznak a tiszások: Orbán Viktor és felesége halálát kívánják – és ezt felvételek bizonyítják (VIDEÓ)

2026. február 05. 15:10

Brutális, hogy mi folyik a tiszás zárt csoportokban.

2026. február 05. 15:10
null

Egy volt bíró, Szepesházi Péter félreérthetetlen párhuzamot vont Ceausescu és Orbán Viktor végzete között – írja a Magyar Nemzet a Tűzfalcsoportra hivatkozva.

A Tűzfalcsoport birtokába került képernyőfelvételek tanúsága szerint

Magyar Péter követői a magyar miniszterelnök és felesége kivégzését a Ceausescu házaspár mintájára képzelik el a tiszás Facebook-csoportokban.

Mint a Magyar Nemzet cikkében olvasható, a „Magyar Péter nagy támogatójának számító” Szepesházi Péter, a Budai Központi Kerületi Biróság volt bírája – aki jelenleg ügyvédként praktizál – 2025. augusztus 2-án több tiszás csoportban is megosztott egy bejegyzést „Közeledik az ideje Felcsúton!” címmel, melyben azt implikálja, hogy Orbán Viktor ugyanarra a sorsra jut, mint a hírhedt román diktátor.

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

 

21 gramm
2026. február 05. 15:41
Olyan magyar vezetéknév hogy Szepesházi, nincs.
RWG1
2026. február 05. 15:35
A demokratikus nyugaton ennél kevesebbért is azonnal kattant a bilincs.
csulak
2026. február 05. 15:28
feljelenteni es buntetni a lazitokat
Obsitos Technikus
2026. február 05. 15:26
Független bíró mi?
