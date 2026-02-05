Vérre szomjaznak a tiszások: Orbán Viktor és felesége halálát kívánják – és ezt felvételek bizonyítják (VIDEÓ)

Magyar Péter követői a magyar miniszterelnök és felesége kivégzését a Ceausescu házaspár mintájára képzelik el a tiszás Facebook-csoportokban.

Mint a Magyar Nemzet cikkében olvasható, a „Magyar Péter nagy támogatójának számító” Szepesházi Péter, a Budai Központi Kerületi Biróság volt bírája – aki jelenleg ügyvédként praktizál – 2025. augusztus 2-án több tiszás csoportban is megosztott egy bejegyzést „Közeledik az ideje Felcsúton!” címmel, melyben azt implikálja, hogy Orbán Viktor ugyanarra a sorsra jut, mint a hírhedt román diktátor.