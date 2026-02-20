Íme, a kíméletlen valóság: ez történik a magyar emberekkel, ha sikerül a Tisza terve (VIDEÓ)

Új videóval jelentkezett Facebook-oldalán Kocsis Máté, aki szerint a Tiszába üstökösként berobbanó Kapitány István zászlóvivője lett annak a gondolatnak, hogy le kell válni az olcsó orosz erőforrásokról.

„Hát persze, mert ott van a Shell a túloldalon konkurenciának. És miután ő Shell-részvényes, az orosz olajról való leválás neki óriási profitot jelent, a magyaroknak viszont több mint ezer forintos benzint literenként és háromszoros rezsiárat” – fogalmazott a politikus, majd kifejtette: ez a valódi tétje az áprilisi választásoknak és ez az, amit a kampányban mindenkinek el kell mondani.