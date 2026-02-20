Ft

tisza shell kocsis máté kapitány istván

Íme, a kíméletlen valóság: ez történik a magyar emberekkel, ha sikerül a Tisza terve (VIDEÓ)

2026. február 20. 13:30

Kocsis Máté egyértelműen megfogalmazta, hogy valójában miről is fogunk szavazni áprilisban.

2026. február 20. 13:30
null

Új videóval jelentkezett Facebook-oldalán Kocsis Máté, aki szerint a Tiszába üstökösként berobbanó Kapitány István zászlóvivője lett annak a gondolatnak, hogy le kell válni az olcsó orosz erőforrásokról. 

„Hát persze, mert ott van a Shell a túloldalon konkurenciának. És miután ő Shell-részvényes, az orosz olajról való leválás neki óriási profitot jelent, a magyaroknak viszont több mint ezer forintos benzint literenként és háromszoros rezsiárat” – fogalmazott a politikus, majd kifejtette: ez a valódi tétje az áprilisi választásoknak és ez az, amit a kampányban mindenkinek el kell mondani.

Kocsis Máté videóját alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

csulak
2026. február 20. 15:02
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
kalmanok
2026. február 20. 14:58
Mennyibe kerül az a benya az EU-ban, amit nem ruszki olajból főznek?
Válasz erre
0
0
kalmanok
2026. február 20. 14:53
Könnyen lehet, hogy soha nem épül meg az új szuperkórház Budapesten, de Kocsis Máté felesége és a Megafon vezetője is évek óta onnan kap fizetést Kocsisné Márkus Szilvia kinevezése óta így bruttó 34 millió forintot keresett az el sem kezdett kórházépítést irányító társaságnál.
Válasz erre
0
0
akyokushinkaimestere
•••
2026. február 20. 14:08 Szerkesztve
Akkor úgy néz ki át kell járni az osztrákokhoz tankolni akik a "drága olajból" 600 ft os benyát tudnak előállítani az 1.3 milliós átlagfizetések mellé. 🤦‍♂️😁
Válasz erre
0
1
