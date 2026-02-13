Ft
hálószoba magánélet Magyar Péter kérdés ügy

Ha jól látom kommunikációsan a hálószoba-gate kibontakozását, a nyúl kiugrál a bokorból magától

2026. február 13. 10:17

Legjobb lenne, ha nem kellene látnunk semmit, megis kiderülne, ami ebből a közre tartozik. Például ha drogot fogyasztott, az a közre tartozik.

2026. február 13. 10:17
Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
„Elhatároztam, hogy bevezetem magamnál az információ és gondolati higiéniát. Egyszerűen van egy szint, ami alá nem vagyok hajlandó menni! Nem kattintok rá, nem írok róla, nem veszek róla tudomást.

De van egy titkos reményem: mégpedig az, hogy a pártok kommunikációs háttérstábjai mérik a közvéleményt és meggyőződésem, hogy a túltolt dolgok kontraproduktívak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
Másrészt pedig, ha jól látom kommunikációsan a hálószoba-gate kibontakozását, a nyúl kiugrál a bokorból magától. Tehát Magyar maga mondja el, hogy »tudom mit tettél tavaly nyáron…«, nem, nem »kacsát evett«…  Szóval a legjobb lenne, ha nem kellene látnunk semmit, megis kiderülne, ami ebből a közre tartozik. Pl. ha drogot fogyasztott, az a közre tartozik.

Ha így van, akkor gratulálok a »rendezőnek«, aki nem tudom kicsoda, de profinak tűnik. Nem kell nézzünk Borkai-videót, hanem csak ráutaló információmorzsákból tehetjük össze, hogy mégis mit művelt. Mondom: a magánélete kicsit se érdekel (ha arról szól a videó, akkor tudni se akarom), ha kábítószert fogyasztott, arról szerintem tudnia kell a köznek, ha pedig bármilyen bűncselekmény történt, akkor arról ne videókat nézzünk, hanem jelentsék fel! (Tudom mentelmi jog, de akkor is feljelentést kell tenni.)”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 8 komment

regi-nyarakon21
2026. február 13. 11:54
Nagyon valószínű, hogy nem a Fidesz, hanem a sajátjai ‘dobták fel’ petit. Ezzel akarják megalapozni/megindokolni, és elfogadtatni a szektával, hogy NEM peti lesz a miniszterelnök-jelölt. Egyben őt is megzsarolni, hogy ne nagyon ugráljon!
1
0
olyangecijoafideszmindjartbekapomviktorfaszat
2026. február 13. 11:30
oriási nagy bajban lehet a fidesz. 2026 van és ezzel kampányolnak, hogy titokban pornót forgatnak a kihivóról ez a fidesz EZ. Kormányzás - szar eü - szar külpolitika - szar. gazdaság - szar. hogy tereljük el a figyelmet? ponró mp-ről.
1
2
regi-nyarakon21
2026. február 13. 11:00
Mi történhetett ott, ha peti nyelve így megoldódott az összegyűrt ágyneműtől?
6
0
csulak
2026. február 13. 10:44
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!