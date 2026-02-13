Másrészt pedig, ha jól látom kommunikációsan a hálószoba-gate kibontakozását, a nyúl kiugrál a bokorból magától. Tehát Magyar maga mondja el, hogy »tudom mit tettél tavaly nyáron…«, nem, nem »kacsát evett«… Szóval a legjobb lenne, ha nem kellene látnunk semmit, megis kiderülne, ami ebből a közre tartozik. Pl. ha drogot fogyasztott, az a közre tartozik.

Ha így van, akkor gratulálok a »rendezőnek«, aki nem tudom kicsoda, de profinak tűnik. Nem kell nézzünk Borkai-videót, hanem csak ráutaló információmorzsákból tehetjük össze, hogy mégis mit művelt. Mondom: a magánélete kicsit se érdekel (ha arról szól a videó, akkor tudni se akarom), ha kábítószert fogyasztott, arról szerintem tudnia kell a köznek, ha pedig bármilyen bűncselekmény történt, akkor arról ne videókat nézzünk, hanem jelentsék fel! (Tudom mentelmi jog, de akkor is feljelentést kell tenni.)”