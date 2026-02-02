Ez a lépés pont olyan gátlástalanul a demokrácia megcsúfolása, mint ha azzal állnának elő, hogy Portik Tamást a börtönből a belügyminiszteri székbe juttatják, mert hiszen nem ismeri senki jobban nála a bűnözők világát.

De nézzünk rá fordítva is a témára! Tegyük fel azt a kérdést is, hogy jó-e, ha a nagytőke érdekeit olyanok képviselik, akiknek a társadalmi esélyegyenlőség, a kiegyensúlyozó politikai döntéshozatal a fontosabb, mint a vállalata bevételeinek maximalizálása? Nem, ez sem jó megoldás, hiszen ezeknek a világcégeknek a sikerét és egyáltalán a létét az szavatolja, hogy az üzleti világ ádáz küzdelmeiben ők a legkegyetlenebbek, akiknek a legfőbb parancsa, alapvető belső késztetése a profit megszerzése, minden más csak ez után következik. Magyarán az olyan vállalkozás, amelyik nem ezt tekinti az elsődleges iránymutatójának, az el sem jutna a csúcsra, de még a középmezőnybe sem, vagy ha időközben történne szemléletváltás, akkor elbukna.