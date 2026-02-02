Ft
02. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
shell tisza párt kapitány istván Magyar Péter globalista

Cápa Kapitány, az emberarcú olajügynök

2026. február 02. 18:19

A Tisza Pártnak meredeken más a válasza a kérdésekre, mint minden normális, józanul gondolkodó embernek.

2026. február 02. 18:19
null
Békés Bence
Magyar Nemzet

„Ezért (lenne) fontos határozottan elválasztani a szerepeket egymástól, a politikusét a nagytőke lobbistájától, mert utóbbi pont abban a világban és pont azon törekvések képviseletében szocializálódott és oda kötődik ezer szállal, amelyet korlátoznia kéne a politikának. Erre mondja a közmondás, hogy kecskére nem bízunk káposztát. Aki viszont azzal kampányol, hogy ő bizony rábízza a kecskére a káposztát, az oroszlánra a bárányokat, a cápára az aranyhalakat, az egész egyszerűen nincs tisztában azzal, hogy mi a dolga és felelőssége a politikusnak a társadalmi jólét szempontjából. 

 

Ez a lépés pont olyan gátlástalanul a demokrácia megcsúfolása, mint ha azzal állnának elő, hogy Portik Tamást a börtönből a belügyminiszteri székbe juttatják, mert hiszen nem ismeri senki jobban nála a bűnözők világát.

De nézzünk rá fordítva is a témára! Tegyük fel azt a kérdést is, hogy jó-e, ha a nagytőke érdekeit olyanok képviselik, akiknek a társadalmi esélyegyenlőség, a kiegyensúlyozó politikai döntéshozatal a fontosabb, mint a vállalata bevételeinek maximalizálása? Nem, ez sem jó megoldás, hiszen ezeknek a világcégeknek a sikerét és egyáltalán a létét az szavatolja, hogy az üzleti világ ádáz küzdelmeiben ők a legkegyetlenebbek, akiknek a legfőbb parancsa, alapvető belső késztetése a profit megszerzése, minden más csak ez után következik. Magyarán az olyan vállalkozás, amelyik nem ezt tekinti az elsődleges iránymutatójának, az el sem jutna a csúcsra, de még a középmezőnybe sem, vagy ha időközben történne szemléletváltás, akkor elbukna. 

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Kapitány István gyorsan kihasználja a hirtelen jött ismertséget, pénzért árulja a „tudását”

Eladó a Tisza „gazdasági és energetikai szakértője”.

Márpedig, akár tetszik nekünk, akár nem, ahogy a természeti, úgy a gazdasági ökoszisztémában is szükség van nagyragadozókra. Nélkülözhetetlenül fontos szerepüket a hiányuk, a kommunizmus évtizedei bizonyították be."

Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala
 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

google-2
2026. február 02. 20:27
Cipész, marad a kaptafánál, vigéc, maradj a házalásnál! Hagyd az országházát másra, nem a kalandorokra!
Válasz erre
1
0
elfújta az ellenszél
2026. február 02. 19:16
A sérójukat mindketten ugyanannál a fodrásznál csináltatják, a többi meg nem igazán fontos. A Tisza egy olyan párt, ahol a látszatok számítanak, olyannyira, hogy még csak nem is párt, hanem annak látszó valami.
Válasz erre
5
0
westend
2026. február 02. 18:48
kakitány et. inkább lépjen olajra, még időben.
Válasz erre
5
0
hernadvolgyi-2
2026. február 02. 18:31
Át kell állni a zabhengeres erőforrásokra, nyihaha!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!