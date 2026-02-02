Mráz Ágoston Sámuel üzent Török Gábornak: Felháborító, határozottan visszautasítom, várjuk a bocsánatkérését!
Nem akárhonnan „reklámozták” a Mandiner műsorát.
A Tisza Pártnak meredeken más a válasza a kérdésekre, mint minden normális, józanul gondolkodó embernek.
„Ezért (lenne) fontos határozottan elválasztani a szerepeket egymástól, a politikusét a nagytőke lobbistájától, mert utóbbi pont abban a világban és pont azon törekvések képviseletében szocializálódott és oda kötődik ezer szállal, amelyet korlátoznia kéne a politikának. Erre mondja a közmondás, hogy kecskére nem bízunk káposztát. Aki viszont azzal kampányol, hogy ő bizony rábízza a kecskére a káposztát, az oroszlánra a bárányokat, a cápára az aranyhalakat, az egész egyszerűen nincs tisztában azzal, hogy mi a dolga és felelőssége a politikusnak a társadalmi jólét szempontjából.
Ez a lépés pont olyan gátlástalanul a demokrácia megcsúfolása, mint ha azzal állnának elő, hogy Portik Tamást a börtönből a belügyminiszteri székbe juttatják, mert hiszen nem ismeri senki jobban nála a bűnözők világát.
De nézzünk rá fordítva is a témára! Tegyük fel azt a kérdést is, hogy jó-e, ha a nagytőke érdekeit olyanok képviselik, akiknek a társadalmi esélyegyenlőség, a kiegyensúlyozó politikai döntéshozatal a fontosabb, mint a vállalata bevételeinek maximalizálása? Nem, ez sem jó megoldás, hiszen ezeknek a világcégeknek a sikerét és egyáltalán a létét az szavatolja, hogy az üzleti világ ádáz küzdelmeiben ők a legkegyetlenebbek, akiknek a legfőbb parancsa, alapvető belső késztetése a profit megszerzése, minden más csak ez után következik. Magyarán az olyan vállalkozás, amelyik nem ezt tekinti az elsődleges iránymutatójának, az el sem jutna a csúcsra, de még a középmezőnybe sem, vagy ha időközben történne szemléletváltás, akkor elbukna.
Kapcsolódó vélemény
Eladó a Tisza „gazdasági és energetikai szakértője”.
Márpedig, akár tetszik nekünk, akár nem, ahogy a természeti, úgy a gazdasági ökoszisztémában is szükség van nagyragadozókra. Nélkülözhetetlenül fontos szerepüket a hiányuk, a kommunizmus évtizedei bizonyították be."
Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala