1400 tonna mozgásban: elkezdték a Déli Körvasút eddigi legnagyobb hídszerkezetének helyére illesztését (FOTÓ)

Január 30-án, pénteken elindult a Déli Körvasút eddigi legnagyobb hídszerkezete a végső helye felé – írja a V-Híd Zrt. a Facebook-bejegyzésében.

A vállalat a közösségi oldalán azt írja, hogy nem daru emeli, hanem méterről méterre tolják be a Bartók Béla úti hidat a V-Híd Csoport szakemberei.