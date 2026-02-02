1400 tonna mozgásban: elkezdték a Déli Körvasút eddigi legnagyobb hídszerkezetének helyére illesztését (FOTÓ)

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
Meg lesz a következménye az ukrán elnök kijelentéseinek – mutatott rá az elemző.
A tervek szerint péntekre a híd a végleges helyére érkezik.
Január 30-án, pénteken elindult a Déli Körvasút eddigi legnagyobb hídszerkezete a végső helye felé – írja a V-Híd Zrt. a Facebook-bejegyzésében.
A vállalat a közösségi oldalán azt írja, hogy nem daru emeli, hanem méterről méterre tolják be a Bartók Béla úti hidat a V-Híd Csoport szakemberei.
„Az első napon közel 20 métert haladt előre a több mint 1400 tonnás acélhíd. A héten ennél lassabb lesz a tempó, naponta átlagosan 10 méter. A tervek szerint péntekre a híd a végleges helyére érkezik.” – írják.
Fotó: Facebook/ V-Híd Zrt.