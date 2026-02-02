Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
02. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
v - híd csoport bartók béla úti hid déli körvasút

1400 tonna mozgásban: elkezdték a Déli Körvasút eddigi legnagyobb hídszerkezetének helyére illesztését (FOTÓ)

2026. február 02. 22:56

A tervek szerint péntekre a híd a végleges helyére érkezik.

2026. február 02. 22:56
null

Január 30-án, pénteken elindult a Déli Körvasút eddigi legnagyobb hídszerkezete a végső helye felé – írja a V-Híd Zrt. a Facebook-bejegyzésében.  

A vállalat a közösségi oldalán azt írja, hogy nem daru emeli, hanem méterről méterre tolják be a Bartók Béla úti hidat a V-Híd Csoport szakemberei.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
Tovább a cikkhezchevron

„Az első napon közel 20 métert haladt előre a több mint 1400 tonnás acélhíd. A héten ennél lassabb lesz a tempó, naponta átlagosan 10 méter. A tervek szerint péntekre a híd a végleges helyére érkezik.” – írják.

Fotó: Facebook/ V-Híd Zrt.

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
neszteklipschik
2026. február 02. 23:17
Ezt is ellopta a Gonosz Zorbán!🤣
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!