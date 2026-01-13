Vitázni tilos, nyilatkozni tilos – kitört a lázadás a Tiszában: pénz nélkül, némaságra ítélve indulnak Magyar Péter jelöltjei

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
A világ egy új korszakba lépett. Donald Trump új politikája Európát is érinti, ami az áprilisi választásokra is kihat.
Folytatódik a „one man show”, amely a párton belül egyre többeknek okoz komoly elégedetlenséget.
Számos tiszás egyéni jelölt érdekeivel megy szembe az a döntés, hogy a Magyar Nemzet információi szerint az ellenzéki párt átrendezte erőforrásait, és még erőteljesebb központosításba kezdett. Ennek következtében az OEVK-kban induló jelöltek háttérbe szorulnak, sok esetben anyagi források és érdemi segítség nélkül maradnak. A lap kiemeli: a Tisza Párt elnökségének három hónappal a választások előtt az is komoly nehézséget okoz, hogy
több energiát emészt fel az aktivisták fegyelmezése és a belső konfliktusok kezelése, mint maga a kampányolás.
Az egyéni jelöltek közül többen arra panaszkodtak a Magyar Nemzetnek, hogy sem valódi támogatást, sem érdemi megszólalási lehetőséget nem kapnak, miközben a párt színeiben készülnek indulni a tavaszi választásokon.
A párt pénzügyi és kommunikációs forrásait teljes egészében központilag kezelik, mindenről a Tisza elnöksége dönt. A lap szerint a jelöltek legfeljebb a Tisza-szigetek támogatásában bízhatnak, illetve abban, hogy „csurran-cseppen” számukra valami.
A párt még a helyi felhasználásra szánt szóróanyagok tervezését, szövegezését és nyomtatását is központosította – írja a Magyar Nemzet. Egy informátor szerint a nyilvános rendezvényeket Magyar Péter részvétele nélkül tilos megtartani.
Vitázni tilos. A sajtónak nyilatkozni tilos. Gyakorlatilag csak a Tisza-szigetek tagjaival lehet »bandázni«, illetve a központból érkező feladatok végrehajtását kell felügyelni”
– fogalmazott.
A lap szerint a mesterségesen előidézett pénzhiány miatt már komoly a feszültség a párton belül. A pártvezetés kifejezetten megtiltotta, hogy az egyéni jelöltek önállóan nyilatkozzanak országos vagy akár helyi ügyekben.
A hivatalos kommunikációban – egy-két kivételtől eltekintve – kizárólag Magyar Péter jelenhet meg, a többiek legfeljebb statisztaszerephez jutnak, vagy előre felvett, jóváhagyott videókban és Facebook-posztokban szólalhatnak meg
– tette hozzá az informátor.
A lap úgy tudja, Magyar Péter szűkebb köre attól tart, hogy a jelöltek hibáznak, vagy eltérnek az előre megírt üzenetektől. A feszültséget tovább növeli, hogy az egyéni jelölteknek nem lehet saját helyi programjuk vagy önálló tervük: kizárólag a központi üzenetek közvetítésére van lehetőségük.
Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP