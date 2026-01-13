Vitázni tilos, nyilatkozni tilos – kitört a lázadás a Tiszában: pénz nélkül, némaságra ítélve indulnak Magyar Péter jelöltjei

Számos tiszás egyéni jelölt érdekeivel megy szembe az a döntés, hogy a Magyar Nemzet információi szerint az ellenzéki párt átrendezte erőforrásait, és még erőteljesebb központosításba kezdett. Ennek következtében az OEVK-kban induló jelöltek háttérbe szorulnak, sok esetben anyagi források és érdemi segítség nélkül maradnak. A lap kiemeli: a Tisza Párt elnökségének három hónappal a választások előtt az is komoly nehézséget okoz, hogy

több energiát emészt fel az aktivisták fegyelmezése és a belső konfliktusok kezelése, mint maga a kampányolás.

Az egyéni jelöltek közül többen arra panaszkodtak a Magyar Nemzetnek, hogy sem valódi támogatást, sem érdemi megszólalási lehetőséget nem kapnak, miközben a párt színeiben készülnek indulni a tavaszi választásokon.