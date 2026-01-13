Ft
Ft
0°C
-6°C
Ft
Ft
0°C
-6°C
01. 13.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 13.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar nemzet tisza tisza párt magyar péter tisza - szigetek kampány

Vitázni tilos, nyilatkozni tilos – kitört a lázadás a Tiszában: pénz nélkül, némaságra ítélve indulnak Magyar Péter jelöltjei

2026. január 13. 08:25

Folytatódik a „one man show”, amely a párton belül egyre többeknek okoz komoly elégedetlenséget.

2026. január 13. 08:25
null

Számos tiszás egyéni jelölt érdekeivel megy szembe az a döntés, hogy a Magyar Nemzet információi szerint az ellenzéki párt átrendezte erőforrásait, és még erőteljesebb központosításba kezdett. Ennek következtében az OEVK-kban induló jelöltek háttérbe szorulnak, sok esetben anyagi források és érdemi segítség nélkül maradnak. A lap kiemeli: a Tisza Párt elnökségének három hónappal a választások előtt az is komoly nehézséget okoz, hogy

több energiát emészt fel az aktivisták fegyelmezése és a belső konfliktusok kezelése, mint maga a kampányolás.

Az egyéni jelöltek közül többen arra panaszkodtak a Magyar Nemzetnek, hogy sem valódi támogatást, sem érdemi megszólalási lehetőséget nem kapnak, miközben a párt színeiben készülnek indulni a tavaszi választásokon.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

A párt pénzügyi és kommunikációs forrásait teljes egészében központilag kezelik, mindenről a Tisza elnöksége dönt. A lap szerint a jelöltek legfeljebb a Tisza-szigetek támogatásában bízhatnak, illetve abban, hogy „csurran-cseppen” számukra valami.

A párt még a helyi felhasználásra szánt szóróanyagok tervezését, szövegezését és nyomtatását is központosította – írja a Magyar Nemzet. Egy informátor szerint a nyilvános rendezvényeket Magyar Péter részvétele nélkül tilos megtartani.

Vitázni tilos. A sajtónak nyilatkozni tilos. Gyakorlatilag csak a Tisza-szigetek tagjaival lehet »bandázni«, illetve a központból érkező feladatok végrehajtását kell felügyelni”

 – fogalmazott. 

A lap szerint a mesterségesen előidézett pénzhiány miatt már komoly a feszültség a párton belül. A pártvezetés kifejezetten megtiltotta, hogy az egyéni jelöltek önállóan nyilatkozzanak országos vagy akár helyi ügyekben.

A hivatalos kommunikációban – egy-két kivételtől eltekintve – kizárólag Magyar Péter jelenhet meg, a többiek legfeljebb statisztaszerephez jutnak, vagy előre felvett, jóváhagyott videókban és Facebook-posztokban szólalhatnak meg

 – tette hozzá az informátor.

A lap úgy tudja, Magyar Péter szűkebb köre attól tart, hogy a jelöltek hibáznak, vagy eltérnek az előre megírt üzenetektől. A feszültséget tovább növeli, hogy az egyéni jelölteknek nem lehet saját helyi programjuk vagy önálló tervük: kizárólag a központi üzenetek közvetítésére van lehetőségük.

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

 

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2026. január 13. 09:34
Csak az a fontos, hogy a kiskakas ágáljon a szemétdombon, a többiek csak élő díszletek körülötte. Ha nekik így is jó…
Válasz erre
2
0
Perczel Éva
2026. január 13. 09:34
Édes Istenem! Mégis mi szeretnének ezek a jelöltek elmondani? Hogy Agyar és a Ti-Sza Árt emeli az adókat, megszünteti a családi adókedvezményeket, a többlet nyugdíjakat, és a rezsi csökkentést? Vagy inkább azt, hogy lebontják a határkerítést, csak tóduljanak az illegális beözönlők Vagy az ukrajnai háborúról van remek elképzelésük? .....és akkor még nem beszéltek az LMBTQ programjukról, és Ukrajna EU tagságáról......végül is valóban jobb lenne, ha mindezt elmondanák!
Válasz erre
3
0
nyugalom
•••
2026. január 13. 09:29 Szerkesztve
Mire is követelnek felhatalmazást? A zsebpiszok diktatúraja!
Válasz erre
4
0
johannluipigus
2026. január 13. 09:28
"nyilatkozni tilos" Ebben most igaza van poloska Petinek. Amikor valamelyik buta tiszaros "politikus" megszólal, a tiszar egyből veszít pár %-ot.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!