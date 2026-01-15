Ft
01. 15.
csütörtök
medián Demokratikus Koalíció (DK) magyar péter molnár csaba

Tiltakozunk az egy százalék ellen!

2026. január 15. 15:27

Megtehette volna a Demokratikus Koalíció, hogy egész egyszerűen nem vesz tudomást a Medián felméréséről és nem erősíti fel a nagyon hagos tiltakozásával azt a kutatási eredményt, miszerint csak egy százalékon áll a DK.

Nagy Attila Tibor
Facebook

„TILTAKOZUNK AZ EGY SZÁZALÉK ELLEN!!!

Megtehette volna a Demokratikus Koalíció, hogy egész egyszerűen nem vesz tudomást a Medián felméréséről és nem erősíti fel a nagyon hagos tiltakozásával azt a kutatási eredményt, miszerint csak egy százalékon áll a DK. Ám a párt más utat választott, hevesen tiltakozik és hitelteleníteni igyekszik a Mediánt és a kutatást közlő hvg.hu-t. A párt ökle, Molnár Csaba viszi a prímet – ő volt az, aki  2024 májusában kritizálta az akkor feltörekvő Magyar Pétert – mindhiába, a DK vereséget szenvedett az EP-választáson. Molnár Csaba akkor kudarcot vallott – most vajon jobb lesz?”

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
machet
2026. január 15. 16:23
Tiltakozzunk NAT ellen.Ez egy barom.
0
0
catalina11
2026. január 15. 16:00
Nagy Attila Tibor nyal!
2
0
patikus-3
•••
2026. január 15. 15:57 Szerkesztve
Feri és Viktor - kuncika 😉 Orbán Viktor vígan rotyog a pokolban. Hirtelen fölnéz, hát nem Gyurcsány Ferkó vigyorog rá a szomszéd üstből…?! Melege van, alig győzi törölgetni a homlokát. Hát Te Viktor, mit keresel itt? Én világéletemben kujon voltam, tudtam, hogy itt végzem. De Te? Kebeltársam a Miszotban, vagy mi-a-tosz-ban, míg rútul ott nem hagytál bennünket. Mi szél hozott a Sátán konyhájába? Hadd el, barátom, igy Viktor, azt mondtam, hogy a magyarok sorsa a tét, mind a pokolra kerülünk, ha nem győzünk. Mégis nagy ruhát kaptunk áprilisban. Erre Sátán megvádolt, hogy megígérted nekem az egész országot, de senki nem jön velem. Bukta van, legalább téged viszlek magammal… oszt bumm, berakott a zsákjába és már vitt is. Most itt vagyok a pokol mélységes bugyrában. Ferkó megértően vihog. Közben mohón tömi magába saját testének finomra sült darabjait. Most már egy tálból cseresznyézünk a világ végezetéig, mondja, s nagy egyetértésben nyúlkálnak át egymás üstjébe a finomabb falatokért.
1
2
patikus-3
•••
2026. január 15. 15:50 Szerkesztve
Feri nélkül Klárika fakabátot sem ér. Hozzá képest nulla a karizmája, a tehetsége, a sz@rkeverő képessége, még igazából hazudozni sem tud, mindaz, ami kell a jó politikushoz, s Feriben még megvolt, hiányzik belőle. Ráadásul az Orbán-Gyurcsány paktum értelmében Feri volt a Fidesz 2/3-ának garanciája, Klárika erre semmilyen formában nem képes.
4
2
