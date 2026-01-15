„TILTAKOZUNK AZ EGY SZÁZALÉK ELLEN!!!

Megtehette volna a Demokratikus Koalíció, hogy egész egyszerűen nem vesz tudomást a Medián felméréséről és nem erősíti fel a nagyon hagos tiltakozásával azt a kutatási eredményt, miszerint csak egy százalékon áll a DK. Ám a párt más utat választott, hevesen tiltakozik és hitelteleníteni igyekszik a Mediánt és a kutatást közlő hvg.hu-t. A párt ökle, Molnár Csaba viszi a prímet – ő volt az, aki 2024 májusában kritizálta az akkor feltörekvő Magyar Pétert – mindhiába, a DK vereséget szenvedett az EP-választáson. Molnár Csaba akkor kudarcot vallott – most vajon jobb lesz?”