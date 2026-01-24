„Tanárnak lenni jó” – országos kampányt indít a Keresztény Pedagógusok Szövetsége

Feltették a legfontosabb kérdéseket Kapitány Istvánról – és rögtön mellétették a válaszokat is
Még az is kiderült, hatással lenne-e Kapitány előrelépése a Tiszában a Fidesz stratégiájára.
„A kampányban pedagógusok történeteit gyűjtjük – az öröm, a kitartás, a siker, a kapcsolódás pillanatait” – írják.
A Küldetés – Keresztény Pedagógusok Szövetsége országos kampányt indított „Tanárnak lenni jó!” címmel, amelynek célja, hogy emberközpontú, személyes tanári történeteken keresztül mutassa meg a pedagóguspálya örömeit, értékét és társadalmi jelentőségét.
Mint írják, a pedagóguspálya vonzereje és társadalmi megbecsültsége nagyban múlik azon, hogy mi, akik ezt a hivatást választottuk, hogyan gondolkodunk magunkról, megmutatjuk-e értékeinket és milyen történeteket mesélünk el. „Ezért kampányt indítunk, hogy elmeséljük: Tanárnak lenni jó!”