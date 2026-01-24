Ft
01. 24.
szombat
tanárnak lenni keresztény pedagógusok szövetsége tanárnak lenni jó kampány

„Tanárnak lenni jó” – országos kampányt indít a Keresztény Pedagógusok Szövetsége

2026. január 24. 14:40

„A kampányban pedagógusok történeteit gyűjtjük – az öröm, a kitartás, a siker, a kapcsolódás pillanatait” – írják.

2026. január 24. 14:40

A Küldetés – Keresztény Pedagógusok Szövetsége országos kampányt indított „Tanárnak lenni jó!” címmel, amelynek célja, hogy emberközpontú, személyes tanári történeteken keresztül mutassa meg a pedagóguspálya örömeit, értékét és társadalmi jelentőségét.

Mint írják, a pedagóguspálya vonzereje és társadalmi megbecsültsége nagyban múlik azon, hogy mi, akik ezt a hivatást választottuk, hogyan gondolkodunk magunkról, megmutatjuk-e értékeinket és milyen történeteket mesélünk el. „Ezért kampányt indítunk, hogy elmeséljük: Tanárnak lenni jó!”

astra04
2026. január 24. 15:53
A mazochistáknak biztos. Meg a kötél-idegzetűeknek.
Válasz erre
1
1
Gubbio
•••
2026. január 24. 15:12 Szerkesztve
Tanítani jó, igen. És még jobb lenne, ha - a tanári szobába visszatérve - tanári munkát kerékbe törő, liberalizmus szülte bürokrácia minden erővel nem azon igyekezne, hogy megkeserítse a tanárok életét és a tanári munka eredményességét.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!