„Tanárnak lenni jó” – országos kampányt indít a Keresztény Pedagógusok Szövetsége

A Küldetés – Keresztény Pedagógusok Szövetsége országos kampányt indított „Tanárnak lenni jó!” címmel, amelynek célja, hogy emberközpontú, személyes tanári történeteken keresztül mutassa meg a pedagóguspálya örömeit, értékét és társadalmi jelentőségét.

Mint írják, a pedagóguspálya vonzereje és társadalmi megbecsültsége nagyban múlik azon, hogy mi, akik ezt a hivatást választottuk, hogyan gondolkodunk magunkról, megmutatjuk-e értékeinket és milyen történeteket mesélünk el. „Ezért kampányt indítunk, hogy elmeséljük: Tanárnak lenni jó!”