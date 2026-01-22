Ft
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
keresztény pedagógusok szövetsége tanárnak lenni jó kampány

„Tanárnak lenni jó!" – így formálják a pedagógusok a jövőt nap mint nap (VIDEÓ)

2026. január 22. 12:55

Új kampányt indít a Keresztény Pedagógusok Szövetsége.

2026. január 22. 12:55
null

A pedagóguspálya vonzereje és társadalmi megbecsültsége nagymértékben azon múlik, hogyan gondolkodunk magunkról és a hivatásunkról. A kérdés nem csupán az anyagi elismerésről szól: arról is, hogy képesek vagyunk-e megmutatni értékeinket, és elmesélni történeteinket. E gondolat jegyében indítja el a Keresztény Pedagógusok Szövetsége a Tanárnak lenni jó! kampányt, amelynek célja, hogy hangsúlyozza a pedagógus hivatás értékét és azt, hogy a tanárok emberi jelenléte formálja a jövőt.

A kampány középpontjában a tanárok személyes történetei állnak. Az öröm, a kitartás, a siker és a kapcsolódás pillanatait bemutató rövid beszámolók segítségével szeretnék megmutatni, miért választották ezt a pályát, mi tartja őket benne, és miként alakítják nap mint nap a diákok és a közösség jövőjét. A történetekből portréfilmek és más kommunikációs tartalmak készülnek, amelyek célja a hivatás presztízsének és vonzerejének növelése.

A kampány minden pedagógus számára nyitott. Akár írásban, akár videóban, bárki megoszthatja saját történetét – a lényeg, hogy minden hang számít. Minél több tanári arc, hang és tapasztalat jelenik meg, annál erősebb lesz az üzenet: tanárnak lenni jó. 

A részletes tájékoztató ide kattintva elérhető. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

