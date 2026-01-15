Ft
tisza schiffer andrás tisza párt magyar péter orbán viktor

Schiffer megtalálta, mit köszönhetünk Magyar Péternek – és ezért Orbán Viktor is hálás lehet a Tisza elnökének (VIDEÓ)

2026. január 15. 09:17

Az ügyvéd a Mandiner podcastjében mondta ki, mi van a Tisza Párt köré ácsolt színfalak mögött.

2026. január 15. 09:17
Schiffer András a Mandiner Maxima című podcastjében Szalai Zoltánnal beszélgetve mutatott rá, mit jelent az, hogy a posztkommunista hegemón elitcsoport annyira le akarja váltani a NER-t, hogy felsorakoztak egy olyan ember mögé, aki „mindenét a NER-nek köszönheti”.

„Itt hullik le a máz, hogy itt egész egyszerűen arról van szó, hogy 

bármilyen eszközt igénybe vesznek annak érdekében, hogy a korábbi hegemón elitpozíciójukat restaurálják, illetve megőrizzék azt, ami még megvan. 

Erről szól a történet, az összes többi mesebeszéd” – fejtette ki.

Schiffer szerint 

Ebből a szempontból sokat köszönhetünk Magyar Péternek és a Tisza-projektnek, mert napfényre hozta ennek a posztkommunista hegemón elitcsoportnak a valódi természetét.”

Teljes műsorunkat itt nézheti meg:

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 

vezker
2026. január 15. 11:05
Ezek nem lecserélni akarják a NER-t, hanem megszerezni.
pollip
2026. január 15. 11:05
16 év háttérben iszonyatosan fájhat nekik! Majd lesz még idejük hozzászokni:-))))
vezker
2026. január 15. 11:03
Ezek nem lecserélni akarják a
billysparks
2026. január 15. 10:54
Ez nem volt másként a Horn, megyó, gyurcsány, bajnai kormányok idején sem, csak akkor látványosabb volt. nem véletlen ugyanazok támogatják Mapötit, mint a korábbi reform (neo)kommunistákat.
