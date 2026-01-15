Schiffer megtalálta, mit köszönhetünk Magyar Péternek – és ezért Orbán Viktor is hálás lehet a Tisza elnökének (VIDEÓ)

„Magyar Péter BlackRock-gyarmatot akar berendezni Magyarországon” – Schiffer András a Maximában (VIDEÓ)
Szalai Zoltán Schiffer Andrással beszélgetett a Maxima legújabb részében.
Az ügyvéd a Mandiner podcastjében mondta ki, mi van a Tisza Párt köré ácsolt színfalak mögött.
Schiffer András a Mandiner Maxima című podcastjében Szalai Zoltánnal beszélgetve mutatott rá, mit jelent az, hogy a posztkommunista hegemón elitcsoport annyira le akarja váltani a NER-t, hogy felsorakoztak egy olyan ember mögé, aki „mindenét a NER-nek köszönheti”.
Ezt is ajánljuk a témában
Szalai Zoltán Schiffer Andrással beszélgetett a Maxima legújabb részében.
„Itt hullik le a máz, hogy itt egész egyszerűen arról van szó, hogy
bármilyen eszközt igénybe vesznek annak érdekében, hogy a korábbi hegemón elitpozíciójukat restaurálják, illetve megőrizzék azt, ami még megvan.
Erről szól a történet, az összes többi mesebeszéd” – fejtette ki.
Schiffer szerint
Ebből a szempontból sokat köszönhetünk Magyar Péternek és a Tisza-projektnek, mert napfényre hozta ennek a posztkommunista hegemón elitcsoportnak a valódi természetét.”
Teljes műsorunkat itt nézheti meg:
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád