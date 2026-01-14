Ft
Összefogás a békéért – közös kampányt indítanak a női digitális polgári körök

2026. január 14. 22:15

A nők – gyermekként, feleségként vagy anyaként – pontosan tudják, hogy a háború pusztítása nem tartható távol az otthonoktól – hangsúlyozta a sajtótájékozttaón Szentkirályi Alexandra.

2026. január 14. 22:15
null

Kampányt indít a Fidesz-KDNP több női politikusa a női digitális polgári körök tagjaival, hogy hallassák hangjukat a béke és az ország jövőjének kérdésében – jelentették be szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón a résztvevők.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti elnöke, a női digitális polgári kör alapítója az eseményen azt hangsúlyozta: nehéz, kiszámíthatatlan helyzetben vagyunk, amikor hatalmas tétje van az áprilisi választás kimenetélnek.

Hozzátette: 

online petíciót indítanak, amelyben minden nőt arra hívnak, hogy álljon ki a béke mellett, emelje fel a hangját a háború ellen.

Mint mondta, a nők – gyermekként, feleségként, testvérként vagy anyaként – pontosan tudják, hogy a háború pusztítása nem tartható távol az otthonoktól.

Hozzátette, saját, karácsony előtt Kárpátalján tett útja során is szembesült a háború borzalmaival, legyen szó fiukat vesztett anyákról vagy árvává vált gyerekekről.

Ezek a tragédiák nincsenek olyan távol tőlünk, mint azt szeretnénk gondolni – jegyezte meg Szentkirályi Alexandra, hangsúlyozva, petíciójuk pártoktól független megnyilvánulás annak érdekében, hogy ne sodródjon bele az ország egy háborúba, és hogy az aláírók kiálljanak a békéért.

Országjárásra indulnak

Megemlítette: ismét felerősödött a Magyarországra nehezedő nyomás, hogy pártoljuk a fegyveres konfliktus folytatását, anyagi támogatást is adva ehhez, holott „ezek a pénzek a magyar családok zsebéből vándorolnának el egy háborúba”, veszélybe sodorva ezzel az elmúlt másfél évtized közösen elért eredményeit”.

Kiemelte: az „elképesztő háborús fenyegetettség” mellett nem csökken a Brüsszelből érkező migrációs nyomás, márpedig aki a közbiztonság fenntartását szeretné, annak ki kell állnia Magyarország jelenlegi migrációs politikája mellett, mert nemzedékekre szóló következményei lennének a változásnak.

Király Nóra miniszteri biztos, a Fidesz csepeli jelöltje azt emelte ki: a kormányoldal tele van „tettre kész, szorgalmas hölgyekkel”, akik Magyarországot családbarát országnak akarják megőrizni, és békét akarnak hozni egész Európára. 

Célként említette, hogy Magyarországon minél több gyermek szülessen, és a nők minél nagyobb megbecsülést kapjanak.

A politikus elmondta: a március 8-ig tartó petíció mellett országjárást is indítanak, ahol rendezvényeken hirdetik, hogy a nők a szomszéd országban dúló háború mielőbbi befejezése és az európai béke mellett állnak, és azt is megbeszélhetik, mit tehetnek együtt, hogy békében éljünk, elkerüljük a migráció veszélyeit és megvédjük az elmúlt 16 év családpolitikai intézkedéseit.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

(MTI)

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi
 

 

