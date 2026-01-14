Összefogás a békéért – közös kampányt indítanak a női digitális polgári körök

Mint mondta, a nők – gyermekként, feleségként, testvérként vagy anyaként – pontosan tudják, hogy a háború pusztítása nem tartható távol az otthonoktól.

Hozzátette, saját, karácsony előtt Kárpátalján tett útja során is szembesült a háború borzalmaival, legyen szó fiukat vesztett anyákról vagy árvává vált gyerekekről.

Ezek a tragédiák nincsenek olyan távol tőlünk, mint azt szeretnénk gondolni – jegyezte meg Szentkirályi Alexandra, hangsúlyozva, petíciójuk pártoktól független megnyilvánulás annak érdekében, hogy ne sodródjon bele az ország egy háborúba, és hogy az aláírók kiálljanak a békéért.

Országjárásra indulnak

Megemlítette: ismét felerősödött a Magyarországra nehezedő nyomás, hogy pártoljuk a fegyveres konfliktus folytatását, anyagi támogatást is adva ehhez, holott „ezek a pénzek a magyar családok zsebéből vándorolnának el egy háborúba”, veszélybe sodorva ezzel az elmúlt másfél évtized közösen elért eredményeit”.