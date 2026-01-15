Orbán Viktor elárulta: megvan a következő háborúellenes gyűlés helyszíne

A Fővárosi Törvényszék szerint Magyar Péter nyugodtan hazudozhat arról, hogy Lázár Jánosnak Bécsben és Svájcban vannak ingatlanjai (VIDEÓ)
A miniszter kendőzetlenül beszélt a Lázárinfón.
Folytatjuk – írta a kormányfő.
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán közzétett bejegyzésében számolt be arról, hogy a kormány által szervezett Háborúellenes gyűlés következő állomása Miskolc lesz, ahol ezúttal is felszólal majd.
Szombaton újra Háborúellenes gyűlés, most Miskolcon. Folytatjuk
– írta bejegyzésében a miniszterelnök.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
