01. 16.
péntek
háború gyűlés miskolc miniszterelnök orbán viktor

Orbán Viktor elárulta: megvan a következő háborúellenes gyűlés helyszíne

2026. január 15. 22:40

Folytatjuk – írta a kormányfő.

2026. január 15. 22:40
null

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán közzétett bejegyzésében számolt be arról, hogy a kormány által szervezett Háborúellenes gyűlés következő állomása Miskolc lesz, ahol ezúttal is felszólal majd.

 

Szombaton újra Háborúellenes gyűlés, most Miskolcon. Folytatjuk

– írta bejegyzésében a miniszterelnök.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

sargalettaparadicsomnempiros
2026. január 15. 23:43
Amúgy meg akkor most Harcosok Klubja vagy Háborúellenes Gyűlés? Döntse már el, hogy a tanyasi Rambo vagy a pusztai Gandhi! 🤣🤣🤣🤣🤣
Bitrex®
2026. január 15. 23:42
Miskolcra nem meri odatolni a pofáját a teveképű zsúrpubi. Az Varga Judit szűkebb hazája.
sargalettaparadicsomnempiros
2026. január 15. 23:30
Ha tényleg háborúellenes gyűlést akarna tartani, akkor talán végre a kárpátaljai magyarokhoz kellene ellátogatnia, nem Miskolcra! Persze, könyebb ott a háború ellen röfögni, ahol nincsen. 🤣🤣🤣🤣
westend
2026. január 15. 23:11
poloska már rászervezte az utazó vándorcirkuszát?
