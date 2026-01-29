Ft
01. 29.
csütörtök
ursula brüsszel fidesz orbán ukrajna orbán viktor

Orbán Viktor elárulta: Ezért építik Brüsszelben gőzerővel a Tiszát

2026. január 29. 07:30

A kormányfő hangsúlyozta, a nemzeti kormány azt teszi, amire a választók felhatalmazták.

2026. január 29. 07:30
„Az európai emberek háromnegyede elutasítja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Brüsszelben mégsem lassítanak. Nekik mindegy mit gondolnak az emberek, ameddig az európai kormányok közül kevesekben van meg az erő, hogy szembe merjenek menni Brüsszel akaratával” – írta csütörtök reggeli bejegyzésében Orbán Viktor.

 

A magyar miniszterelnök aláhúzta, 

Magyarország az egyik kivétel. A magyarok 95%-a elutasította Ukrajna gyorsított uniós tagságát. 

Mert meg akarják védeni a gazdáinkat, a családjaink biztonságát és Magyarország békéjét. A mi nemzeti kormányunk pedig azt teszi, amire az emberek felhatalmazták.”

A kormányfő rámutatott: 

Ezért építik Brüsszelben gőzerővel a Tiszát. Rajtuk van fogás. 

A brüsszeli mentelmi jog, a jól beágyazott multivezérek és a balos szakértők. Ők nem fognak nemet mondani Ursula mamának. Már most sem tudnak.”

Orbán Viktor az országgyűlési választásra utalva úgy fogalmazott: 

Áprilisban menjünk inkább biztosra. A biztos választás pedig a Fidesz.”

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
 

rasputin
2026. január 29. 09:52
A Mandiner.hu belföld rovatát az MVM ONEnergy Zrt. támogatja. Na ezzel lesz megszüntetve áprilisban.
Válasz erre
1
0
google-2
2026. január 29. 09:26
Végre eldől, hogy ki akar brüsszeli és ki akar magyar kormányt. Mert vajon Brüsszelben vagy Budapesten tudják-e jobban, hogy mi a jó nekünk magyaroknak. Brüsszelből ránk kényszerítenek dolgokat, hogy kipasszírozzák belőlünk a pénzeket az értelmetlen, véres háborújukra. Mondjuk nemet Brüsszelre és igent a magyar alternatívára! Mi nem egy birodalomban akarunk a legkisebbek, legmegtűrtebbek lenni, hanem a saját országunknak az urai szeretnénk maradni! Ámen.
Válasz erre
1
0
Bastyaelvtars
2026. január 29. 09:19
Építsenek bármit Brüsszelben, ha nem volna társadalmi elégedetlenség, nem lenne több milliós tábora a Tiszanak
Válasz erre
1
6
Szerintem
2026. január 29. 09:09
"Cs72 2026. január 29. 08:12 A kormányfő hangsúlyozta, a nemzeti kormány azt teszi, amire a választók felhatalmazták. Szerintem nem hatalmazta fel senki sem lopasra ,hazudozásra,uszításra . Meg a legbutább szektások sem!" Hű de felszívtad a FOS propagandát, hogy szét is csapta az agyad. A legnagyobb lúzerség lopással, hazudozással vádaskodni pont onnan a balfasz oldalról, miközben az ország totális kifosztására készültök a brutális megszorításokkal és Ukrajnában emberhalálra meg aranybudikra költve elégetni az összes javainkat. Tudom most jön a hazudozás, amivel szintén másokat vádoltok, hogy nem is arra készültök, hanem a kánaán elhozatalára.
Válasz erre
5
0
