Orbán Viktor elárulta: Ezért építik Brüsszelben gőzerővel a Tiszát

Ettől zeng most az Európai Unió: szertefoszlottak Von der Leyen legszebb álmai
Az unió összes országában többségben vannak azok, akik nem támogatják Ukrajna gyorsított csatlakozását.
A kormányfő hangsúlyozta, a nemzeti kormány azt teszi, amire a választók felhatalmazták.
„Az európai emberek háromnegyede elutasítja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Brüsszelben mégsem lassítanak. Nekik mindegy mit gondolnak az emberek, ameddig az európai kormányok közül kevesekben van meg az erő, hogy szembe merjenek menni Brüsszel akaratával” – írta csütörtök reggeli bejegyzésében Orbán Viktor.
A magyar miniszterelnök aláhúzta,
Magyarország az egyik kivétel. A magyarok 95%-a elutasította Ukrajna gyorsított uniós tagságát.
Mert meg akarják védeni a gazdáinkat, a családjaink biztonságát és Magyarország békéjét. A mi nemzeti kormányunk pedig azt teszi, amire az emberek felhatalmazták.”
A kormányfő rámutatott:
Ezért építik Brüsszelben gőzerővel a Tiszát. Rajtuk van fogás.
A brüsszeli mentelmi jog, a jól beágyazott multivezérek és a balos szakértők. Ők nem fognak nemet mondani Ursula mamának. Már most sem tudnak.”
Orbán Viktor az országgyűlési választásra utalva úgy fogalmazott:
Áprilisban menjünk inkább biztosra. A biztos választás pedig a Fidesz.”
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán