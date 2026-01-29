Orbán Viktor elárulta: Ezért építik Brüsszelben gőzerővel a Tiszát

Magyarország az egyik kivétel. A magyarok 95%-a elutasította Ukrajna gyorsított uniós tagságát.

Mert meg akarják védeni a gazdáinkat, a családjaink biztonságát és Magyarország békéjét. A mi nemzeti kormányunk pedig azt teszi, amire az emberek felhatalmazták.”

A kormányfő rámutatott:

Ezért építik Brüsszelben gőzerővel a Tiszát. Rajtuk van fogás.

A brüsszeli mentelmi jog, a jól beágyazott multivezérek és a balos szakértők. Ők nem fognak nemet mondani Ursula mamának. Már most sem tudnak.”