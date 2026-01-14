Nem irigyeljük: ilyen egy egyszerű szerda Orbán Viktor számára (VIDEÓ)

Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videóban számolt be róla, hogy milyen fontos témákat érintenek a szerdai kormányülésen. A miniszterelnök rámutatott, a hóhelyzettel összefüggő kérdések mellett az európai ügyeket illetően is bőven van tennivaló, így Lázár János, Pintér Sándor, Bóka János mellett Nagy Márton is készül beszámolóval.

Ha szerda, akkor kormányülés. Tűzifa, hóhelyzet, csökkenő infláció – ezek lesznek ma a fő témák. Hajrá, meló van!”

– írta a felvétel mellé a kormányfő, aki azt is hozzátette: aránylag egyszerű szerdának ígérkezik.