01. 14.
kormányülés Orbán Viktor miniszterelnök

Nem irigyeljük: ilyen egy egyszerű szerda Orbán Viktor számára (VIDEÓ)

2026. január 14. 12:58

Bőven akad tennivaló a kormányülésen.

2026. január 14. 12:58
Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videóban számolt be róla, hogy milyen fontos témákat érintenek a szerdai kormányülésen. A miniszterelnök rámutatott, a hóhelyzettel összefüggő kérdések mellett az európai ügyeket illetően is bőven van tennivaló, így Lázár János, Pintér Sándor, Bóka János mellett Nagy Márton is készül beszámolóval.

Ha szerda, akkor kormányülés. Tűzifa, hóhelyzet, csökkenő infláció – ezek lesznek ma a fő témák. Hajrá, meló van!”

– írta a felvétel mellé a kormányfő, aki azt is hozzátette: aránylag egyszerű szerdának ígérkezik.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

nyolcadikutasagyozo
•••
2026. január 14. 13:21 Szerkesztve
Nem irigyeljük:Ha szerda, akkor kormányülés. Tűzifa, hóhelyzet, csökkenő infláció " 😁😁😁😁😁🤣🤣🤣🤣Ez a fejet ki irigyli? Ami meg még rá vár, röpke hátralévő jelentéktelen életében, főleg nem🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️😁😁😁😁
Válasz erre
0
3
chief Bromden
2026. január 14. 13:13
Higgadtan, nyugodtan, gyűlölködjön a zajló Tisza.
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2026. január 14. 13:11
Riszalj
Válasz erre
0
2
mlotta
2026. január 14. 13:06
Fidesz-Tisza Kb 50-50% Ki lesz a befutó? Aki veszít az is nagyon erős ellenzéki erő lesz. Hajrá egyik, ne hagyd magad másik!
Válasz erre
0
3
