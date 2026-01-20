Ft
01. 21.
szerda
G. Fodor Gábor Mesterterv Magyar Péter nemzetközi politika Orbán Viktor Mráz Ágoston Sámuel

„Igen, Uram!” – csak végrehajtó lenne Magyar Péter a nemzetközi politikában

2026. január 20. 21:35

Hamar kiderült, min alapulhat a Tisza vezetőjének jelenlegi kapcsolatrendszere.

2026. január 20. 21:35
null
Mandiner
Mandiner

Míg Orbán Viktor nemzetközi szinten elismert reputációval rendelkezik, Magyar Péter megítéléséről eddig annyi mondható el, hogy Brüsszelben van némi támogatottsága. Kérdés azonban, hogy a Tisza Párt elnöke egy ország vezetőjeként miként jelenne meg a globális térben? Erre kerestük a választ a Mestertervben.

G. Fodor: Nem mindegy ki irányítja az országot

G. Fodor Gábor a fentiek kapcsán rámutatott: nem mindegy ki irányítja az országot, ami önmagában érv a jelenlegi, magyar miniszterelnök mellett. A XXI. Század Intézet stratégai igazgatója azt is kiemelte, hogy

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Orbán Viktor kapcsolatai a világ vezető hatalmaival nem csak érdekeken, hanem baráti alapokon is nyugszanak, ami egy nagyon erős kapocs. Ráadásul a magyar kormányfőnek emellett van egy saját szövetségi rendszere is, a Patrióták – tette hozzá.

Magyar Péter esetében azonban már más a helyzet. G. Fodor ennek apropóján felidézte, hogy maga Donaldt Trump is elmondta: nem ismeri a Tisza elnökét, de az elemző szerint ugyanez a helyzet Törökország, Kína és Oroszország esetében is.

G. Fodor úgy véli: a Tisza vezetőjének jelenlegi kapcsolatrendszere nem a kölcsönös elismerésen alapszik.

Neki nem ilyen kapcsolatai vannak. Egy ilyen „Yes Sir!” (Igen, uram! – a szerk.) kapcsolata van. Neki fel kell vennie a telefont, ha Brüsszelből hívják és azt kell csinálnia. Ez nem egy partneri viszony, nem egy magabíró Magyarország. Ez egy alárendelt, kiszolgáltatott, gyenge politikai személyiség”

– értékelt G. Fodor Gábor.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP 

 

Horst_Tappert
2026. január 21. 11:45
"majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast 2026. január 21. 00:22 de küldött néhány, magát gazdának hazudó közpénzzabáló propagandistát" Az egy dolog, hogy hazudsz, de a helyzet az, hogy a Bütyök befosott egy gazdától és menekült. És ez akar Orbánnal vitázni? Ugyan... Ahhoz is kevés, hogy egy gazdálkodónak elmondja a véleményét.
Box Hill
2026. január 21. 10:33
Lenne? Máris az.
iphone-13
2026. január 21. 10:16
ALJAS HAZAÁRULÓ HAZUG TOLVAJ A KÉPEN!
jobbközépen
2026. január 21. 07:41
Ez az ember egy vicc . Akik pedig képesek leszavazni egy ilyen pártra amit konkrétan az EP irányít , csak azért hogy hátha megbuktatja az általuk gyűlölt O.V- t , azok pedig túl jól élnek ahhoz hogy értékeljék mi jöhet ezután .
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!