„Igen, Uram!” – csak végrehajtó lenne Magyar Péter a nemzetközi politikában

Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt
Az is kiderült, kik lehetnek a szűkebben vett célcsoport.
Hamar kiderült, min alapulhat a Tisza vezetőjének jelenlegi kapcsolatrendszere.
Míg Orbán Viktor nemzetközi szinten elismert reputációval rendelkezik, Magyar Péter megítéléséről eddig annyi mondható el, hogy Brüsszelben van némi támogatottsága. Kérdés azonban, hogy a Tisza Párt elnöke egy ország vezetőjeként miként jelenne meg a globális térben? Erre kerestük a választ a Mestertervben.
G. Fodor Gábor a fentiek kapcsán rámutatott: nem mindegy ki irányítja az országot, ami önmagában érv a jelenlegi, magyar miniszterelnök mellett. A XXI. Század Intézet stratégai igazgatója azt is kiemelte, hogy
Orbán Viktor kapcsolatai a világ vezető hatalmaival nem csak érdekeken, hanem baráti alapokon is nyugszanak, ami egy nagyon erős kapocs. Ráadásul a magyar kormányfőnek emellett van egy saját szövetségi rendszere is, a Patrióták – tette hozzá.
Magyar Péter esetében azonban már más a helyzet. G. Fodor ennek apropóján felidézte, hogy maga Donaldt Trump is elmondta: nem ismeri a Tisza elnökét, de az elemző szerint ugyanez a helyzet Törökország, Kína és Oroszország esetében is.
G. Fodor úgy véli: a Tisza vezetőjének jelenlegi kapcsolatrendszere nem a kölcsönös elismerésen alapszik.
Neki nem ilyen kapcsolatai vannak. Egy ilyen „Yes Sir!” (Igen, uram! – a szerk.) kapcsolata van. Neki fel kell vennie a telefont, ha Brüsszelből hívják és azt kell csinálnia. Ez nem egy partneri viszony, nem egy magabíró Magyarország. Ez egy alárendelt, kiszolgáltatott, gyenge politikai személyiség”
– értékelt G. Fodor Gábor.
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP