Beérett a tiszás gyűlöletkeltés! – nézői kérdésekre válaszolt ifj. Lomnici Zoltán (VIDEÓ)

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Meglehetősen többértelmű kijelentést tett sajtótájékoztatóján a politikus.
A Lomnici Válaszol legújabb részében ifj. Lomnici Zoltán azokat a nyilatkozatokat és folyamatokat elemezte, amelyek szerint a Tisza Párt egyes körei nem csupán politikai ellenfelek leváltásáról, hanem a teljes politikai rendszer „eltakarításáról” beszélnek, akár az Alaptörvény „félretételével” is.
Az alkotmányjogász podcast-sorozatának legújabb részében beszélt a Tisza-szigetek valódi szerepéről, párhuzamot vont a magyar történelem korábbi „forradalmi forgatókönyvei” és a Tisza-közeli „szakértők” ténykedése között, illetve elmondta azt is, miért tartja szerencsésnek a Fidesz képviselő-jeltöltjeinek régi-új megoszlátást.
A Lomnici Válaszol új részében szóba kerülnek
A Lomnici Válaszol legújabb része a Mandiner Kontextus-csatornáján itt, vagy az alábbiakban elérhető:
Nyitókép: Mandiner