01. 14.
szerda
01. 14.
szerda
tisza mandiner lomnici zoltán lomnici válaszol fidesz alaptörvény

Beérett a tiszás gyűlöletkeltés! – nézői kérdésekre válaszolt ifj. Lomnici Zoltán (VIDEÓ)

2026. január 14. 19:22

A Lomnici Válaszol legújabb részében ifj. Lomnici Zoltán azokat a nyilatkozatokat és folyamatokat elemezte, amelyek szerint a Tisza Párt egyes körei nem csupán politikai ellenfelek leváltásáról, hanem a teljes politikai rendszer „eltakarításáról” beszélnek, akár az Alaptörvény „félretételével” is.

2026. január 14. 19:22
Mandiner
Mandiner

Az alkotmányjogász podcast-sorozatának legújabb részében beszélt a Tisza-szigetek valódi szerepéről, párhuzamot vont a magyar történelem korábbi „forradalmi forgatókönyvei” és a Tisza-közeli „szakértők” ténykedése között, illetve elmondta azt is, miért tartja szerencsésnek a Fidesz képviselő-jeltöltjeinek régi-új megoszlátást.

A Lomnici Válaszol új részében szóba kerülnek

  •  Fleck Zoltán kijelentései és az Alaptörvény eltörlésének „lehetősége”;
  • A köztársasági elnök megfenyegetésének valószínűsége kormányváltás esetén;
  • Mennyire tekinthető önálló politikai erőnek a TISZA;
  • Miért indít a Fidesz 41 új jelöltet a 65 régi mellett.

A Lomnici Válaszol legújabb része a Mandiner Kontextus-csatornáján itt, vagy az alábbiakban elérhető:

Nyitókép: Mandiner

 

akitiosz
2026. január 14. 20:55
Ez az újság "kelti a gyűlöletet", nem más. A narancspropaganda azzal vádol másokat, amit maga csinál.
tapir32
2026. január 14. 20:35
Az európai értékeket Magyarországon és az EU-ban a Fidesz-KDNP képviseli. Béke, biztonság, jobb élet = Fidesz-KDNP
neszteklipschik
2026. január 14. 19:59
A Tiszás "szakértők" némelyike azt hiszi, hogy Magyarország most 1945-ben van, épp most vesztett el egy világháborút, katonailag meg van szállva és a megszálló által ide delegált komprádor banda azt függeszt fel, töröl el, változtat meg, amit csak akar (vagy amit mond neki a gazdája)! El vagytok tévedve, bolsevikok! 🖕 😡 🖕
2
0
