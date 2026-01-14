Beérett a tiszás gyűlöletkeltés! – nézői kérdésekre válaszolt ifj. Lomnici Zoltán (VIDEÓ)

Trianon az nem egy ház – Kollár Árpád Nád című verseskötetéről

Amikor Trianonról van szó, mindig az „egészről” van szó, arról, hogy miként látjuk egymást, miként élünk egymás mellett, hogyan keserítjük meg a magunk és a másik életét a belénk ivódott korlátoltságaink és elfogultságaink miatt. Trianon nem olyasmi, ami elmúlik, mint a nátha, aktualitása folyamatos, meghatározza az életünket, akár akarunk tudni róla, akár nem. Győrffy Ákos írása.