Idén is lesz CPAC Hungary! A világ jobboldali nagyágyúi ismét Budapesten gyűlnek össze

Itt a hivatalos bejelentés: idén is Budapest lesz a konzervatív világ fővárosa (VIDEÓ)
Hiába reménykedtek a liberálisok, idén is lesz CPAC Hungary, és már a dátum is megvan.
A tavalyi vendégek emlékezetes szerepléseiből válogattunk.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója kedden bejelentette, hogy március 21-én immár ötödik alkalommal rendezik meg a nemzetközi jobboldal legnagyobb európai eseményét, a CPAC Hungary konferenciát. A rendezvényre minden évben a jobboldali politika nagyágyúi látogatnak el a világ összes sarkából. Tavaly többek között beszédet mondott a CPAC Hungary-n Geert Wilders, a Holland Szabadságpárt (PVV) elnöke, Michael Knowles amerikai publicista, Ben Shapiro amerikai médiaszemélyiség, Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnök, Alice Weidel, a német Alternatíva Németországnak (AfD) társelnöke, Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnöke és Andrej Babiš, aki azóta újra Csehország miniszterelnökének nevezheti magát.
Ezt is ajánljuk a témában
Hiába reménykedtek a liberálisok, idén is lesz CPAC Hungary, és már a dátum is megvan.
A felsorolt vendégek tavalyi emlékezetes szerepléseiből válogattunk.
A hollandok vendégszeretők, de nem tűrhetjük tovább a bűnözést és azokat, akik élősködni akarnak rajtunk”
– fogalmazott Wilders beszédében a 2025-ös CPAC Hungary-n.
Ezt is ajánljuk a témában
A holland politikus szerint a hazafias politika jelenti az egyetlen megoldást.
Geert Wilders élesen kritizálta Nyugat-Európa jelenlegi állapotát, kijelentve, hogy sok helyen „mintha egy középkori arab városban járnánk”. Hangsúlyozta, hogy az európai muszlim kisebbség létszáma 2050-re várhatóan megháromszorozódik, ami fenyegeti az európai társadalmakat.
Az iszlám és a szabadság összeegyeztethetetlen”
– jelentette ki, hozzátéve, hogy a hollandok több mint 60 százaléka szerint az iszlám nem része az ország társadalmának.
Michael Knowles exkluzív interjút adott a Mandinernek a CPAC Hungary 2025-ön elmondott beszéde után. Az amerikai konzervatív publicista szerint ideje volna, hogy a progresszív újságírók, influenszerek és hollywoodi celebek végre tükörbe nézzenek, és vállalják a felelősséget az ukrán-orosz háború és a saját szakmai integritásuk kapcsán.
Ezt is ajánljuk a témában
Michael Knowles exkluzív interjút adott a Mandinernek a CPAC Hungary 2025-ön elmondott beszéde után. Szó esik Trump elnök békéért tett erőfeszítésiéről, XIV. Leó pápáról, valamint a liberális újságírók, celebek és influenszerek képmutatásáról.
Knowles beszélt Donald Trump külpolitikai örökségéről, amely szerinte a béke irányába tett egyedülálló és határozott lépésekben érhető tetten. Emellett a pápaválasztás is szóba került interjúnkban.
Ennek nyomán Knowles elmondta, örült volna, ha Erdő Pétert választják pápának.
Az interjúban szó esik hitről, békéről, képmutatásról – és arról, miért kell újra kimondani az igazságot a nyugati világban.
Ben Shapiro Szalai Zoltánnak, a Mandiner hetilap főszerkesztőjének adott exkluzív interjút, miután részt vett a CPAC-en. Mint kiderült, A Daily Wire társalapítója, a The Ben Shapiro Show névadó házigazdája nemcsak a Trump-, hanem az Orbán-kormány nagy tisztelője is.
Ezt is ajánljuk a témában
Exkluzív interjút adott Ben Shapiro Szalai Zoltánnak, a Mandiner hetilap főszerkesztőjének.
Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnököt a konzervatív konferencián adott interjút Kohán Mátyás kollégánknak. A beszélgetés központi témája Lengyelország kormánya volt: Morawiecki világossá tette, hogy szerinte az új baloldali kormányzat nem a lengyel nemzeti érdekeket képviseli, hanem Brüsszel utasításait követi minden lépésben.
Ezt is ajánljuk a témában
Mateusz Morawiecki szerint Lengyelország baloldali kormánya Brüsszelt szolgálja, nem a lengyeleket. Magyarországra is ez várhat, ha Magyar Péter kerül hatalomra – mondta a CPAC Hungary-n.
Tusk azért támadja Magyarországot, mert Brüsszel azt parancsolta
– ahogy a volt lengyel miniszterelnök fogalmazott.
Alice Weidel, a német Alternatíva Németországnak (AfD) társelnöke a 2025-ös CPAC Hungary-n elmondott beszédében éles kritikával illette a német kormányt és az ország politikai elitjét, miközben rávilágított a német társadalomban uralkodó elégedetlenségre.
Ezt is ajánljuk a témában
Az AfD társelnöke szerint a változás szele egyre erősebben fúj Európában.
„Az AfD, amely mára Németország második legerősebb pártjává vált, és Kelet-Németországban hamarosan kormányzati tényezővé léphet elő, a változás szelét testesíti meg egy olyan országban, ahol egyre többen érzik úgy, hogy a politikai vezetés elárulta őket” – fogalmazott.
A németek elégedetlensége Weidel szerint arra vezethető vissza, hogy a német állampolgárok egyre inkább belefáradtak a folyamatos félrevezetésbe és életszínvonaluk romlásába.
Weidel külön kitért Magyarországra, amelyet a „szabadság valódi forrásaként” emelt ki.
Weidel korábban is számos alkalommal beszélt arról, hogy az AfD számára a magyar kormány politikája – amely szigorúan kezeli a migrációt és az uniós befolyást – példaértékű a nemzeti szuverenitás, valamint a konzervatív értékek védelmében.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán