Idén is lesz CPAC Hungary! A világ jobboldali nagyágyúi ismét Budapesten gyűlnek össze

– jelentette ki, hozzátéve, hogy a hollandok több mint 60 százaléka szerint az iszlám nem része az ország társadalmának.

Michael Knowles: „Tükörbe nézhetnének a liberális újságírók Ukrajna kapcsán”

Michael Knowles exkluzív interjút adott a Mandinernek a CPAC Hungary 2025-ön elmondott beszéde után. Az amerikai konzervatív publicista szerint ideje volna, hogy a progresszív újságírók, influenszerek és hollywoodi celebek végre tükörbe nézzenek, és vállalják a felelősséget az ukrán-orosz háború és a saját szakmai integritásuk kapcsán.