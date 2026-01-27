Hiába fenyegetőzött Magyar Péter: a Kutya Párt elindul a választáson

A párt a parlamenti küszöbhöz hiányzó mintegy 80 ezer voks megszerzését olyan kampánnyal tervezi elérni, amely – Nagy Dávid pártigazgató szerint – „felerészt a választási programunkra és az őszinte kommunikációra, felerészt a tőlünk megszokott vicceskedésre épül”.

Az MKKP anyagi helyzete azonban csak egy visszafogott kampányra ad lehetőséget. A Kutyapárt ezért mindössze nagyjából 60–70 óriásplakáttal, számos kisebb plakáttal, szórólapokkal, molinókkal és a tőlük megszokott matricás gerillakampánnyal készül a választásra.

A szerény költségvetéshez mérsékelt ígéretek is társulnak: 2026-ban nem ígérnek örök életet és ingyen sört. Ehelyett azt vállalják, hogy – Nagy Dávid szavaival –

a Parlamentbe bejutva viccpártból cselekvő párt leszünk, amely kritikusan, de konstruktívan viszonyul a Tisza párthoz, adott esetben annak leendő kormányához.”

A párt tehát már most tudatosan készül a parlamenti munkára: konkrét törvényjavaslatokon és jogszabály-módosításokon dolgoznak, a közbeszerzési rendszer átalakításától kezdve a zöldpolitikai kérdéseken át egészen a gyermekvédelem és az oktatás területén alkalmazott állami normatívák újragondolásáig.