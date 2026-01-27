Hiába fenyegetőzött Magyar Péter: a Kutya Párt elindul a választáson

Totális pánik a Tisza Pártban: Magyar Péter már térden állva könyörög az ellenfeleinek, mert érzi, hogy közeleg a vég
Már csak egy kávét kérünk.
Az MKKP jelöltjei a Parlamentbe kerülés esetén kritikusan állnának a Tisza Párthoz.
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt nem követi a választástól visszalépő Momentum és LMP példáját. Az MKKP ugyanis elindul a 2026-os országgyűlési választáson, országos listát állít, és egyéni képviselőjelölteket is indít – írta meg a HVG.
A 2014 óta működik párt célja egyértelmű, szeretnének először bejutni a Parlamentbe.
Az MKKP pénteken mutatja be választási programját, mintegy 75 egyéni képviselőjelöltjét, valamint az országos listáján szereplő további neveket az első öt, korábban már bejelentett, bejutásra esélyes politikuson túl. A HVG Nagy Dávid pártigazgatótól megtudta: az MKKP tisztában van a politikai realitásokkal. Mint fogalmazott, „az MKKP-nak listán van esélye mandátumot szerezni, egyéni képviselőjelöltjeik ebben aligha reménykedhetnek, ezért hálásak nekik már azért is, hogy így is elindulnak.”
Ennek megfelelően a Kutyapárt kampányának fókusza nem az egyéni győzelmekre, hanem a listás szavazatok elegendő számának megszerzésére irányul.
A párt a parlamenti küszöbhöz hiányzó mintegy 80 ezer voks megszerzését olyan kampánnyal tervezi elérni, amely – Nagy Dávid pártigazgató szerint – „felerészt a választási programunkra és az őszinte kommunikációra, felerészt a tőlünk megszokott vicceskedésre épül”.
Az MKKP anyagi helyzete azonban csak egy visszafogott kampányra ad lehetőséget. A Kutyapárt ezért mindössze nagyjából 60–70 óriásplakáttal, számos kisebb plakáttal, szórólapokkal, molinókkal és a tőlük megszokott matricás gerillakampánnyal készül a választásra.
A szerény költségvetéshez mérsékelt ígéretek is társulnak: 2026-ban nem ígérnek örök életet és ingyen sört. Ehelyett azt vállalják, hogy – Nagy Dávid szavaival –
a Parlamentbe bejutva viccpártból cselekvő párt leszünk, amely kritikusan, de konstruktívan viszonyul a Tisza párthoz, adott esetben annak leendő kormányához.”
A párt tehát már most tudatosan készül a parlamenti munkára: konkrét törvényjavaslatokon és jogszabály-módosításokon dolgoznak, a közbeszerzési rendszer átalakításától kezdve a zöldpolitikai kérdéseken át egészen a gyermekvédelem és az oktatás területén alkalmazott állami normatívák újragondolásáig.
A Kutyapárt indulása különösen annak fényében érdekes, hogy Magyar Péter korábban a baloldali pártok indulása kapcsán úgy fogalmazott, „amely párt a rendszerváltást megnehezítendő egyéniben vagy listán mégis ráindul a TISZA-ra, az Orbán Viktort akarja hatalomban tartani”. A Tisza Párt elnöke szerint „azon pártok vezetőiről, amelyek mégis a rendszerváltás útjába állnak, a magyar választók mondanak ítéletet április 12-én”.
Ezt is ajánljuk a témában
Már csak egy kávét kérünk.
Nyitókép: MTI / Balogh Zoltán