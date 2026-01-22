Hamarosan új időszámítás kezdődik Magyarországon: elbúcsúzhatunk a Mediántól és Török Gábortól

Mint kifejtette: „csomóan mondjuk a DK-hoz kötődnek, és ha a DK nem jut be, akkor úgy érzik, hogy nem kapnak megrendeléseket. És ezért mindent, de mindent egy lóra tesznek föl, és teljesen az irrealitások világában drukkolnak mostmár a Tisza Pártnak.”

„Látok ilyen félmondatokat, hogy – nem biztos, hogy az lesz, amit most mérünk. Meg ugye, a választás előtt készített kutatás az semmit nem mond a választásról... –” – mutatott rá, aláhúzva, hogy ezen felmérések üzenete az, hogy

kérdés nélkül, mindenfajta bizonyíték, és észszerű magyarázat nélkül, állítólag eszméletlenül vezet a Tisza Párt, amit a mi közvelemény-kutatásaink, bárhonnan is nézzük, bárhányszor is csináljuk, nem támasztanak alá.”

G. Fodor: A szavaknak, a tényeknek súlya van

G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója a komolyan vehetőség kapcsán rámutatott: „Lehet-e úgy komoly dolgokat csinálni, hogy az aktuális jelenben élsz?”.