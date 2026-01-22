Hamarosan új időszámítás kezdődik Magyarországon: elbúcsúzhatunk a Mediántól és Török Gábortól

Ennél durvább kritika nem létezik: még Hegyi Iván is korrektebb a Mediánnál és Török Gábornál
Nem kerteltek a szakértők.
A szakértők szerint új fejezetet kell nyitni a közvéleménykutatások hitelességét illetően is.
A választások közeledtével a közvéleménykutatások is egyre nagyobb érdeklődésre tarthatnak számot. Mennyire tekinthetőek azonban hitelesnek a Tisza Párt vezetését taglaló felmérések? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a fentiek kapcsán rámutatott: „az a helyzet szerintem, hogy
ezek a közvélemény-kutatások azért szakadnak el ennyire a valóságtól, mert úgy vannak vele a balliberális kollégák, hogy ha nem győz a Tisza, akkor nekik úgyis végük van, nem látják a jövőjüket.”
Mint kifejtette: „csomóan mondjuk a DK-hoz kötődnek, és ha a DK nem jut be, akkor úgy érzik, hogy nem kapnak megrendeléseket. És ezért mindent, de mindent egy lóra tesznek föl, és teljesen az irrealitások világában drukkolnak mostmár a Tisza Pártnak.”
„Látok ilyen félmondatokat, hogy – nem biztos, hogy az lesz, amit most mérünk. Meg ugye, a választás előtt készített kutatás az semmit nem mond a választásról... –” – mutatott rá, aláhúzva, hogy ezen felmérések üzenete az, hogy
kérdés nélkül, mindenfajta bizonyíték, és észszerű magyarázat nélkül, állítólag eszméletlenül vezet a Tisza Párt, amit a mi közvelemény-kutatásaink, bárhonnan is nézzük, bárhányszor is csináljuk, nem támasztanak alá.”
G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója a komolyan vehetőség kapcsán rámutatott: „Lehet-e úgy komoly dolgokat csinálni, hogy az aktuális jelenben élsz?”.
„Így nem lehet. A szavaknak, a tényeknek súlya van. És ennek az egésznek az alapja az, hogy kitaláltak egy hazugságot: hogy vezet a Tisza. És ezt a hazugságot építik jó ideje. Azt gondolják, hogy ha mennél hangosabban mondják, annál igazabb lesz. De nem igaz. A Fidesz vezet”
– szögezte le.
Mint kifejtette: az érintettek „azért csinálják ezt, mert eddig sikerült. És most el kellene következnie egy új időszaknak, hogy ezek a szereplők, akik eddig hazudhattak nekünk, és védték a presztízsüket ilyen kielentésekkel, amelyek tarthatatlanok, hogy hát – ez nem előrejelzés, azt csak most mondom, ennek semmi súlya nincsen... – változatlanul megőrzik a tekintélyüket, és azt mondjuk: A Medián, A Török Gábor. Nem. Eennek vége van.
Nekik egész egyszerűen ez nem működhet tovább, hogy változatlanul minden egyes kudarcuk után tisztára mossák a szennyest.”
„Ha győz a Fidesz, akkor ebben is új fejezetet kell nyitni. Ezek a tekintélyek már nem tekintélyek” – emelte ki.
A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.
Nyitóképen: Magyar Péter. Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP