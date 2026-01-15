Ft
01. 15.
csütörtök
01. 15.
csütörtök
tisza magyar péter orbán viktor

A Tisza kétharmadától nem kell félnetek

2026. január 15. 16:44

Orbán illiberális rendszere nem egy nap alatt, de nem is egy ciklus alatt épült fel.

2026. január 15. 16:44
Hamvay Péter
HVG

„Orbán illiberális rendszere nem egy nap alatt, de nem is egy ciklus alatt épült fel. Az alkotmány átírása, az állam totális megszállása, a fékek és ellensúlyok leépítése, a szabad sajtó megtizedelése, a győztes felé lejtő választási rendszer kialakítása, a nyilvánosság szűkítése, a gátlástalan propagandagépezet beüzemelése és profi használata, az elitek megfélemlítése, a gazdaság NER-esítése, az országot a legkisebb faluig behálózó politikai korrupciós lánc kiterjesztése hosszú évek munkája volt. Amit Orbán Viktoron kívül senki nem tudott volna véghez vinni. Még most is, hónapról hónapra újabb innovációkkal áll elő, hogy hatalmát növelje, korrupcióra épülő elnyomó rendszerét fenntartsa.

Ha Magyar Péter Orbán Viktor helyére ül akár kétharmaddal, akár egyszerű többséggel, nem az ő királyságát örökli meg. Orbán hűbéresei nem szolgálnak neki, mert a hűbéri lánc nem a koronának, hanem a személynek szól. Az a hálózat, ami Orbán szinte korlátlan hatalmát jelenti, kormányváltás után épp olyan arányban Magyar Péter mozgásterét fogja korlátozni: az államigazgatásba bebetonozott csinovnyikok, a médiabirodalom, a kekvákba és koncessziókba kiszervezett állami jószágok, az állami forrásokból feltőkésített cégek olyan portfóliót jelentenek, amik egyfajta kettős hatalom veszélyével járhatnak. Ezekkel, ne legyen kétségünk, Orbán élni is fog.” 

Nyiókép: FREDERICK FLORIN / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Poldi bácsi
2026. január 15. 18:22
A többi ostoba sokszor halott baszottul unalmas mantrádat már nincs is kedvem cáfolni. Tudod mi vagy te? Egy kibaszott olcsó (mert buta vagy minden önálló gondolat nélkül) bérpropagandista! Baszod Kohán is az+ De annak mennyi esze van hozzád képest, te jó isten... Úgy mellesleg az általad felsoroltakra szavaztunk háromszor (14, 18, 22), el is lettetek picsázva rendesen.
Válasz erre
1
0
Poldi bácsi
2026. január 15. 18:18
"alkotmány átírása" Hát hogyne faszikám. Milyen jó volna nektek a régi kopmcsi alkotmány toldozott-foldozott változata. Inkább miért nem azt kérdezed, hogy Orbán előtt miért nem csinálta meg senki? "az állam totális megszállása" Jaja e te oldalad ilyet sosem tett. Mindenki ezt teszi. Az hogy tagadod csak azt mutatja, hogy mekkora egy kettős mércés bugris vagy. "fékek és ellensúlyok leépítése" ezt az ostoba mantrát már nem is minősítem. Próbáltál már fékekkel futni? "szabad sajtó megtizedelése" Nem baszod, ezt a piac tizedelte meg nem az Orbán. Nincs fizetőképes kereslet rátok, nem kelletek a lőtéri kutyának sem. Szaros gyugyi bácsit leszámítva. "győztes felé lejtő választási rendszer kialakítása" Ember! Pedig de jó lenne, egy kibaszott holland minta 20 pártocskával, mindig megbukó kormánnyal, állandó választásokkal. Meg az anyád picsája! "Korrupció" Ez ugyanolyan kibaszott fikszációtok, mint fékek meg súlyok. Eurostat, Világbank mond neked valamit? Vagy azokat is a patás üzemelteti?!
Válasz erre
1
0
Szuperszig
2026. január 15. 18:16
Aztaqrva! Ez meg honnan jött elő??? Olyan kib..ott naftalin szaga van!
Válasz erre
0
0
kulakman
2026. január 15. 18:12
Mi lehet az a rettenet amit Óbán belefírkált, az alkotmányba?? másik, az Orbán 2/3-a sz@r, ha a tisáé lesz az maga menyország, és a népuralom megtestesítése!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!