„Orbán illiberális rendszere nem egy nap alatt, de nem is egy ciklus alatt épült fel. Az alkotmány átírása, az állam totális megszállása, a fékek és ellensúlyok leépítése, a szabad sajtó megtizedelése, a győztes felé lejtő választási rendszer kialakítása, a nyilvánosság szűkítése, a gátlástalan propagandagépezet beüzemelése és profi használata, az elitek megfélemlítése, a gazdaság NER-esítése, az országot a legkisebb faluig behálózó politikai korrupciós lánc kiterjesztése hosszú évek munkája volt. Amit Orbán Viktoron kívül senki nem tudott volna véghez vinni. Még most is, hónapról hónapra újabb innovációkkal áll elő, hogy hatalmát növelje, korrupcióra épülő elnyomó rendszerét fenntartsa.