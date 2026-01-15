Fleck Zoltán akcióban: már alkotmányos puccsról és tisztogatásról beszéltek egy Tisza-sziget rendezvényen
A jogász a teljes államszervezeti rendszer megszállását is szükségesnek nevezte egy Tisza-sziget előadáson.
Orbán illiberális rendszere nem egy nap alatt, de nem is egy ciklus alatt épült fel.
„Orbán illiberális rendszere nem egy nap alatt, de nem is egy ciklus alatt épült fel. Az alkotmány átírása, az állam totális megszállása, a fékek és ellensúlyok leépítése, a szabad sajtó megtizedelése, a győztes felé lejtő választási rendszer kialakítása, a nyilvánosság szűkítése, a gátlástalan propagandagépezet beüzemelése és profi használata, az elitek megfélemlítése, a gazdaság NER-esítése, az országot a legkisebb faluig behálózó politikai korrupciós lánc kiterjesztése hosszú évek munkája volt. Amit Orbán Viktoron kívül senki nem tudott volna véghez vinni. Még most is, hónapról hónapra újabb innovációkkal áll elő, hogy hatalmát növelje, korrupcióra épülő elnyomó rendszerét fenntartsa.
Ha Magyar Péter Orbán Viktor helyére ül akár kétharmaddal, akár egyszerű többséggel, nem az ő királyságát örökli meg. Orbán hűbéresei nem szolgálnak neki, mert a hűbéri lánc nem a koronának, hanem a személynek szól. Az a hálózat, ami Orbán szinte korlátlan hatalmát jelenti, kormányváltás után épp olyan arányban Magyar Péter mozgásterét fogja korlátozni: az államigazgatásba bebetonozott csinovnyikok, a médiabirodalom, a kekvákba és koncessziókba kiszervezett állami jószágok, az állami forrásokból feltőkésített cégek olyan portfóliót jelentenek, amik egyfajta kettős hatalom veszélyével járhatnak. Ezekkel, ne legyen kétségünk, Orbán élni is fog.”
