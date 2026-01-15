A tét a magyarság jövője: berúgta a kampányt a Fidesz!

Az eklézsiát mindig meg kell reformálni

Kubatov Gábor alelnök decemberben a Mandiner klubestjén jelentette be, hogy a párt a 2026-os választásra lecseréli egyéni képviselőinek a 40 százalékát. A szombati kongresszuson az is kiderült, hogy

a 106 egyéni választókerületből 41-ben új arccal fut neki a megméretésnek a kormánypárt.

Ez egyben azt is jelenti, hogy 65 induló neve nem változik. A pártlistás jelölteket és a listavezetőt február 20-áig nevezik meg, de miután Orbán Viktor világossá tette, hogy húsz év miniszterelnökség után is készen áll a feladatra, nem maradt kétség, kinek a neve áll majd az első helyen.

A generációváltás kapcsán a kormányfő jelezte: a „győztes csapaton ne változtass” elv helyett inkább abban hisz, hogy „az eklézsiát mindig meg kell reformálni, mert a Fidesznél csak a Fidesz a jobb”. Azt azonban hangsúlyozta, hogy a párt nemzedékváltása rendezetten, átgondoltan és egyetértésben megy végbe. Szerinte az ellenféllel szemben a Fidesz jelöltjeinek mindenük megvan: hangjuk, véleményük, álláspontjuk, nézeteik, programjuk, és nem félnek beszélni róluk. „Mi nem lapítunk, nem sunnyogunk, mi büszkén állunk ki a magyar emberek elé, újabb négyéves felhatalmazást kérve tőlük” – fogalmazott. Orbán ugyanakkor feladatot is szabott: arra kérte a jelölteket, hogy mindenkivel beszéljenek, „mindig essen szó a háború, a migráció veszélyeiről és a genderveszedelemről”.