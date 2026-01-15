Ft
01. 15.
csütörtök
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza magyar péter brüsszel fidesz orbán viktor

A tét a magyarság jövője: berúgta a kampányt a Fidesz!

2026. január 15. 15:20

A biztos választás – így szól a kormánypárt kampányszlogenje, amely a múlt szombati kongresszuson vált hivatalossá. Az eseményen bejelentették az egyéni országgyűlési képviselőjelölteket.

2026. január 15. 15:20
null

Baranya Róbert, Bokor Gábor és Nagy Gábor írása a Mandiner-hetilapban

A Fidesz kampánystartján bemutatták a 106 egyéni képviselőjelöltet. Az már korábban kiderült, hogy jelentős fiatalítást tervez a kormánypárt, és már a fővárosi jelöltnévsor múlt heti véglegesítése is jelezte: nemzedékváltás zajlik. 

„Nem túlzás, most igazán nem, hogy 2026 tavaszán sorsot választunk Magyarországon és Magyarországnak” – fogalmazott a szombati rendezvényen Orbán Viktor, hozzátéve: a magyarság jövőjének megnyeréséért indulnak harcba. Hangsúlyozta azt is, hogy a veszélyek korában élünk, ezért ez nem a kísérletező kedvű holdkórosok ideje. Magyarországon szavai szerint most a higgadt magabiztosságra van a legnagyobb szükség, ezért az új mottó: „A biztos választás.” Ennek üzenete, hogy a kormánypárt már megdolgozott az ismertségért és bizonyította kiszámíthatóságát, s 

ebben a mostani bizonytalan, veszélyes világban az a kulcskérdés, kire lehet számítani. 

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Az eklézsiát mindig meg kell reformálni 

Kubatov Gábor alelnök decemberben a Mandiner klubestjén jelentette be, hogy a párt a 2026-os választásra lecseréli egyéni képviselőinek a 40 százalékát. A szombati kongresszuson az is kiderült, hogy 

a 106 egyéni választókerületből 41-ben új arccal fut neki a megméretésnek a kormánypárt. 

Ez egyben azt is jelenti, hogy 65 induló neve nem változik. A pártlistás jelölteket és a listavezetőt február 20-áig nevezik meg, de miután Orbán Viktor világossá tette, hogy húsz év miniszterelnökség után is készen áll a feladatra, nem maradt kétség, kinek a neve áll majd az első helyen. 

A generációváltás kapcsán a kormányfő jelezte: a „győztes csapaton ne változtass” elv helyett inkább abban hisz, hogy „az eklézsiát mindig meg kell reformálni, mert a Fidesznél csak a Fidesz a jobb”. Azt azonban hangsúlyozta, hogy a párt nemzedékváltása rendezetten, átgondoltan és egyetértésben megy végbe. Szerinte az ellenféllel szemben a Fidesz jelöltjeinek mindenük megvan: hangjuk, véleményük, álláspontjuk, nézeteik, programjuk, és nem félnek beszélni róluk. „Mi nem lapítunk, nem sunnyogunk, mi büszkén állunk ki a magyar emberek elé, újabb négyéves felhatalmazást kérve tőlük” – fogalmazott. Orbán ugyanakkor feladatot is szabott: arra kérte a jelölteket, hogy mindenkivel beszéljenek, „mindig essen szó a háború, a migráció veszélyeiről és a genderveszedelemről”. 

