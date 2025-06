Még mindig élénken foglalkoztatja a sajtó ellenzéki részét és az elvakult tiszásokat, hogy a Medián legutóbb tizenöt százalékos előnyt mért a Tiszának a biztos pártválasztók körében a Fidesszel szemben. Az ATV Civil kör című műsorának új adásában ezzel jól el is voltak a résztvevők. Leginkább abba a lehetőségbe szerelmesedtek bele, hogy

a Tisza párt nemcsak egyszerűen megnyeri a választásokat, hanem akár kétharmados többséget is szerezhet.

Többen hozzátették – Papp Réka Kinga, Komlódi Gábor, Lampert Mónika – , hogy bizony jó lenne a kétfordulós választás is, mert akkor a második fordulóban be lehetne hívni a koalícióba a DK-t, a Kutyapártot és másokat, hogy ne legyen ismét olyan egypárti kétharmad, mint most van, mert azt ők nem szeretik.

Szóval a dolog minimum komikus.

Hiszen a józan gondolkodásúak pontosan tudják, hogy a balos közvélemény-kutatók koalíciója arra hajt, hogy kutatásaikat propagandaanyagként juttassák el az emberekhez.

Most meg a Medián már szintet is lépett: kétharmados győzelem lehetőségét vetítette előre.

Az egykor jobboldali gazdasági műsorokban is szerepet vállaló Baka F. Zoltánnak péládául eszébe sem jutott a kételkedés.

Készpénznek vette a Medián eredményeit és e körül formálta gondolatait.

Ezt mondta: „Ez egy nagyon nagy különbség. A '22-es országgyűlési választáson 54 százalékot kapott a Fidesz, és 31-et az ellenzéki összefogás. Most ugye arról beszélünk, hogy 51-36. Elég közel vagyunk a '22-es választás eredményéhez, ami ott egyébként 2/3-ot eredményezett a Fidesznek. Sokan mondják, hogy érdemi változás csak akkor jöhet, ha a Tisza Párt kétharmaddal nyeri meg ezt a választást. Hogy visszabontsa a NER által felépített közjogi rendszert, annak a vadhajtásait. Sokkal egyszerűbb lenne, ha meglenne hozzá a kétharmad. A feles többséggel is lehet valamit kezdeni, de sokkal egyszerűbb lenne a pálya, ha meglenne hozzá a kétharmad. A Medián felmérése szerint ehhez a kétharmadhoz egészen közel kerültünk, 10 hónappal a 2026-os választások előtt.”

Igen, Kedves Olvasó: lehet, hogy Baka F.-nek elmentek otthonról.

Összehasonlította a 2022-es tényeket a jelenlegi elképzelt helyzettel, aminek icipici köze sincs a valósághoz.

Csak érdekességképpen hozom ide Kocsis Máté reakcióját, amit a műsor szereplői jól megmosolyogtak. Kocsis Máté ezt mondta: „Köszönjük forrófejű Peti pojácának a több mint kétmillió magyar által leadott szavazat semmibevételét és megkérdőjelezését! »Szeretni« fogják az emberek!”

Nyilván fáj neki, hogy ez bizony kétszer annyi, mint ahányan a tiszásoknak rendezett pártszavazáson részt vettek.

(Ami természetesen egy manipulált szavazás volt, mint minden a Tisza Pártban, erről szóló bizonyítékok később.)

Ma reggel izzadtan arra ébredt az ukrán kémek gyöngye, hogy valamit muszáj lesz hazudnia a VOKS2025-ről, mert ez a 2,2 millió szavazat lerombolhatja Hann Endre bácsi mediános manipulációját.”

Kocsis Mátét persze ki lehet nevetni, de a Civil körös asztaltársaság ettől nem lesz közelebb a valósághoz.

Az meg külön bájos, hogy ha már eljátszanak a tiszás kétharmad gondolatával, akkor azonnal meg akarják változtatni a választási törvényt is, hogy az általuk remélt második fordulóban be tudják lobbizni a DK, a Kutyapárt, illetve további baloldali pártok képviselőit.

A dolog tehát úgy vicc, ahogy van.

A Fidesz belső mérései szerint ugyanis nincs egyetlen kutatás sem, amely szerint ne a Fidesz vezetne. Erről a társaság tagjai nem beszélnek. Talán azért, mert nekik is fontosabb a választók agyát sózni, félrevezetni őket, mint a valóságról adni tájékoztatást; hátha bejön mégis a hőn áhított Tisza-győzelem, sőt: a kétharmad.

Egy dologra volt jó ez az egész műsorrész. A hergelésre, a kormánnyal szembeni minél nagyobb feszültség szítására.

Tudomásul kell venni, hogy az óbaloldal leszerepelt, vége. Most jön az újbaloldal, „forrófejű Peti pojácával”.

Azok, akiknek nem fontosak a magyar érdekek, csak a saját hatalmuk.

Ez az SZDSZ-nél nem jött be. Náluk se fog.

***