Mi vagyunk a lázadók! – Szánthó Miklós a Mandinernek

Szánthó Miklós 1985-ben született Budapesten. Jogász, az Alapjogokért Központ jogi elemző- és kutató­intézet főigazgatója. Számos magyar és idegen nyelvű jogi és politikai publikáció szerzője, több könyv társszerzője, társszerkesztője. 2021-ben az államfő a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki.

(A szöveg a Hotel Lentulai című műsor szerkesztett változata.)

Ennyi év után már rutinból megy a CPAC Hungary?

Mondanám, hogy igen, de nem lenne igaz. Óriási munka van benne minden évben: a munkatársaim embertelenül sok energiát raknak bele. Ez a negyedik CPAC Hungary, de ujjgyakorlatnak azért se nevezném, mert megoldandó feladat mindig van, és ez motivál is. Idén is rengeteg politikus, miniszterelnökök, miniszterek, pártelnökök, gondolkodók, újságírók, influenszerek jönnek, ezt összeszervezni nem kis teljesítmény – de ez nem is csak az Alapjogokért Központ, hanem az egész magyar jobboldal közös érdeme.

Miben fog különbözni az idei a korábbiaktól?

„Nagyobb, hosszabb, vágatlan” – az idei lesz az eddigiek közül a legsokszínűbb, hogy egy ilyen liberális kategóriával tetézzem a dolgokat.

Ez lesz az alternatív Eurovízió?

Nem fognak szakállas nénik táncolni a színpadon, de a világ összes kontinenséről érkeznek patrióták. Mégiscsak ez lesz az első CPAC Donald Trump elnöksége alatt! Az USA-ban a Trump-tornádó már elkezdte lecsapolni a mocsarat, és szerintem Európában is elindult a józan ész forradalma, csak ezt a liberális, globalista elit még megpróbálja visszanyomni. Gondoljunk csak arra, hogy jelölteket és pártokat tiltanak el és be, választásokat törölnek, ha nem tetszik nekik az eredmény. De a változás itt fodrozódik az orrunk előtt, és az óceán két oldaláról kiinduló hullámok Budapesten, a CPAC Hungaryn találkoznak, hogy elhozzuk a patrióták korát!