„Magyarország újra támadás alatt áll. Most nehezebb a helyzet, mert beszálltak az ukránok is. Ma Ukrajna uniós tagsága a legnagyobb veszély. Én értem őket: tönkrement az országuk, már a háború előtt is működésképtelen csődtömeg volt egész Ukrajna, hát még most, a háború után! Nem tudnak megállni a saját lábukon, pénzre, más pénzére van szükségük. Ezért akarnak bármi áron és azonnal bejutni az Európai Unióba.

Őket nem érdekli, hogy a háborút is behoznák, nem érdekli, hogy tönkreteszik a gazdákat. Nem érdekli őket, hogy az ukrán maffia átjáróháza leszünk.

De bennünket igenis érdekel! Nem akarjuk, hogy belerángassanak bennünket a háborújukba. Nem akarjuk, hogy tönkretegyék a gazdáinkat. Nem akarjuk, hogy Európa legbiztonságosabb országából maffiafészket csináljanak. És nem akarjuk, hogy a magyarok pénze Brüsszelen keresztül hozzájuk kerüljön. Nem és nem!

Az első csata elérkezett. Voks2025-nek hívják. A tét óriási. Az ellenfél felkészült. Megtalálták az új Hegedűs hadnagyot, éppúgy, mint a törökök Egernél. Itt az idő, hogy mi is meginduljunk!”

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

