Brüsszelben a helyzet változatlan: „Ne hagyjuk, hogy a fejünk felett döntsenek Ukrajna uniós tagságáról”

Ukrajna uniós tagsága tönkretenné a magyar gazdaságot, milliókba kerülne minden magyar családnak, ránk szabadítaná az ukrán maffiát, a rossz minőségű élelmiszereket és az ukrán munkavállalókat – mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hétfőn Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Menczer Tamás videójában Dobrev Klára, a DK EP-képviselője látható, aki arról beszél: „nemzeti érdek, hogy egy erős EU-tag Ukrajna legyen közöttünk és Oroszország között”.

A kormánypárti politikus erre reflektálva azt mondta, a magyar nemzeti érdek az, hogy ne hagyjuk, hogy a fejünk felett Brüsszelben döntsenek Ukrajna uniós tagságáról, hanem döntsünk mi és mondjunk rá nemet!

Menczer Tamás úgy fogalmazott: „a baloldal nem változik, ne dőlj be a szép szavaknak, ne dőlj be az átverésnek, a magyar érdek nekik nem fontos”. „Nem volt az, most sem az, és nem is lesz az” – hangoztatta.

„Brüsszel régi és új emberei ugyanazt akarják! Hogy te mit akarsz, azt mondd el a Voks 2025 során!” – mondta a kormánypárti politikus.

A felvételt ide kattintva tudja megtekinteni.