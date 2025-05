A tiszásokkal pózol a férgező, gombázó Cserép János, még egy Magyar Péter-szelfibe is bekukucskált

Egyre több nyilvános fotó és bejegyzés tanúskodik arról, hogy Cserép János esztergomi ellenzéki képviselő – aki korábban számos alkalommal tett kifejezetten sértő kijelentéseket (vö. cikkünkben lentebb) – rendre feltűnik Magyar Péter oldalán, vagy éppen a Tisza Párt rendezvényein annak ellenére, hogy a párt mintegy zászlót bontott „politikai stílusváltás” mellett.

Cserép: Azért nem vagyunk túl messze, ha eszkalálódna a helyzet

Arról, hogy mennyire áll közel Cserépékhez a Tisza és Magyar Péter, maga Cserép János képviselő tett sokatmondó nyilatkozatot egy internetes fórumon, amelyen leszögezte: van kapcsolata Magyar Péterrel, a feleségével nem állnak messze tőle, ha „eszkalálódna a helyzet” (lenti kép).

Fotó: Internet

Az, hogy mi is pontosan a Cserép által belengetett pázmányos kapcsolat, és hogy ahhoz mi köze a politikus feleségének, a fenti bejegyzésből nem derült ki. Azonban arra, hogy fizikailag sem állnak messze Magyartól, az is bizonyítékul szolgálhat, hogy Cserép János felesége még egy mosolygós szelfit is készített a Tisza Párt vezérével.

A kép pikantériája, hogy a felvétel arra is enged következtetni, mintha a politikus felesége inkább egyedül szeretett volna közös képet készíteni a tiszás pártvezérrel, Cserép nélkül, aki így már csak bekukucskálni tudott a képre, a háttérből.

Fotó: Internet

Cserép egyébként nem rejti véka alá, hogy szimpatizál a Tiszával, az alábbi képen például a párt híveivel pózol.

Fotó: Internet

Cserép ellenfelei 2019-ben: „férgek, tetvek”

A fenti egymáshoz dörgölőzés ráadásul már csak a Magyar Péter vezette „politikai stílusváltás” miatt is érdekes, hiszen Cserép már 2019-ben is azzal indította kampányát, hogy egy Facebook-posztban a politikai ellenfeleit „férgeknek” és „tetveknek” nevezte.

Emlékezetes: az esztergomi polgármesterségre törő politikus honlapján akkoriban közzétett blogbejegyzésben férgekről és tetvekről írt a helyi politikai szereplők kapcsán, ezt vette észre a Magyar Nemzet.

„A férgeket ki kell ásni, a tetveket meg kell tizedelni, és engedni kell ezt a jobb sorsra érdemes várost paraziták nélkül növekedni, virágozni, gyümölcsöt hozni”

– fogalmazott 2019-ben Cserép János.

Cserép ellenfelei 2022-ben: „gombák”

2022-ben Cserép János már „gombázással” vádolta meg azokat, akik nem Brüsszel álláspontját osztják az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban.

„Mindig elképedek, amikor azt látom, hogy a transzparencia hiányában mindent ellepő sötétségbe beleszocializálódott egyének, akikkel konkrétan megetetik ezt a »brüsszeli szankciók miatt« trágyát, mennyire nem értik, hogy hogyan kellene egy normális társadalomban egy bármilyen hatalmi struktúrának, normális közéleti viták mentén, a nyilvánosság előtt működni” – írta akkori bejegyzésében Cserép.

Majd azzal folytatta, korábban azt hitte, mindenki szeretne a maga ura lenni, egyénileg és csoportosan is, a települése szempontjait és az országot tekintve is.

Amikor ilyen üzeneteket kapok, akkor jövök rá, hogy vannak közöttünk, akik egyszerűen gombák”

– fogalmazott az esztergomi politikus.