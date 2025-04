Újabb támadásra számíthat Magyarország Brüsszelből – ezúttal az Alaptörvény módosítása miatt

A magyar kormány egyértelműen és határozottan szembeszállt azzal az évek óta egyértelmű szándékkal, hogy az LMBTQ+ lobbi Magyarországon is megvesse a lábát, ezzel pedig leginkább a fiatalokat vonzza a bűvkörébe. A módosított Alaptörvény is ezt rögzíti azzal a meghatározással, hogy „az ember vagy férfi, vagy nő”. Ez a biológiai nemeket egyértelművé tévő határozat pedig irányt mutat nemcsak a jogalkalmazás, de az oktatás és a közélet számára is.

Az Origónak nyilatkozó ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint azonban Brüsszelnek várhatóan nem fognak tetszeni a módosítások, ami újabb támadást eredményezhet Magyarországgal szemben.

„A módosítás megóvja a társadalmi stabilitást és megerősíti a család, mint természetes közösség jogi alapjait” – mondta el ifj. Lomnici Zoltán, az Alaptörvény 15. módosításáról a lapnak, emellett pedig rendkívül fontos lépésnek tartja nemcsak azt, hogy az Alaptörvény kimondja: minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz, de azt is, hogy a törvény már a kábítószerekkel is sokkal szigorúbban bánik.