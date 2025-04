„Nem vagyok híve a kvótanőségnek!” – Ferencz Orsolya volt a Hotel Lentulai vendége 

Ferencz Orsolya járt a Mandiner podcastjében, ahol többek között elmondta, mennyire a könyökén jön ki, hogy mai napig kételkednek a holdraszállásban, de a témához kapcsolódóan azt is megtudhattuk, hogy nem elég Magyar Péter fizikuma, mentálisan is felkészült kéne legyen ahhoz, hogy űrhajós lehessen – mert hogy sokan a sztratoszférán is túlra kívánják.

Szó esett még az adásban a kvótanőségről, valamint arról a furcsa érzékelésről, amikor régi kommunisták egészen jó fénytörést kapnak, ha mai utódaikkal hasonlítjuk össze őket.

Ismét érdekes válaszokat rejteget a Hotel Személyeskedő rovata, illetve a Képmutató rovat pedig olyan modell lerajzolását eredményezte, akit már mások is húztak korábban, tehát lesz összehasonlítási alapunk a jövőben vendégeink grafikai készségéről.

