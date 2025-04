„Nem, Kollár Kinga nem azt mondta, hogy a Tisza nem akarná (majd) hazahozni az uniós forrásokat, nem ezt kellett volna tisztázni, hanem azt, hogy az a visszatartás pozitív hozadéka, hogy most az ellenzék erősödik a magyarok sorsának rosszra fordulásával. Magyar Péter az ATV-ben hétfőn azzal ütötte el az (agyhalott?) EP-képviselői érvelés élét, hogy ha majd ő lesz kormányon, jön pénz. Ennyi. Csakhogy ez nem „védekezés”, ez maga a lengyel-Kollár modell: Brüsszel nem ad forrást, ezzel segíti a hatalomváltást, ártva eközben a magyar társadalomnak. Vagyis Magyar Péter Rónai Egonnak nyilatkozva nem tisztázott semmit, sőt: épp igazolni próbálta a morálisan és politikailag mélységesen felháborító taktikát.

Nem, nem a távoli jövő dilemmája, hogy Ukrajnát felveszik-e az Európai Unióba, vagy sem – ahogy azt Magyar Péter az interjúban szintén próbálta elhitetni, mondván, mindegy is, miért kérdezték meg erről a tiszásokat. Ursula von der Leyen EB-elnök 2030-ig ígéri a bővítést, a csatlakozási tárgyalások felpörögtek, sorra rendezik a támogató programokat és kiállásokat az EU-s intézmények, ahogy Manfred Weber, a Tisza kinti főnöke is hitet tett nemrég Kijev ügye mellett. Magyar pedig azt is megígérte, hogy a (nem)népszavazása nyomán születő válaszokból lesz a majdani kormányprogramja: ergo a Tisza teljes mértékben támogatná a reális veszélyként megjelenő gyorsított csatlakozási felvetést. És hogy ebből mi következne az Európai Unió, s benne Magyarország számára? Nos, az kis túlzással maga lenne a katasztrófa…