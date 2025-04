Egyre mélyebbre ássák magukat a Magyar Pétert is meghívó Női Sikernap szervezői

De ez még nem minden! Azon kívül, hogy megint csak másokban keresték a hibát, a Tisza Párttal való kapcsolatukra vonatkozó kérdésre azt írták:

„Egy »kapcsolat« biztosan lesz köztünk és a párt között, ugyanis

elő fognak fizetni a rendszerváltó kártyájukra, mert ami zajlik hazánkban, az abszurd.”

Ahogy mi is beszámoltunk róla, a Tisza vezérét a rendezvény egyik pódiumbeszélgetésére hívták meg, a konferencián pedig részt vett volna Jakupcsek Gabriella is. A műsorvezetőt lapunk meg is kereste, hogy nincsenek-e esetleg aggályai Magyar Péter szereplése miatt, de válaszában csak lapunk újságíróját becsmérelte.

Másnap kiadott közleményében, aztán bejelentette: eláll a részvételtől.

Ekkor azonban a Tisza Párt keménymagja esett neki a Facebookon. Ezzel párhuzamosan egyébként Magyar is lemondta a részvételt.