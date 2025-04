„Egy újabb kutatás, egy újabb mérföldkő. Ezek a számok bizony már a Tisza magabiztos, kétharmadhoz közeli győzelmét jelenthetnék. És persze tavaly őszhöz képest is egy jelentős, meglepő fordulatot.

Nyilván továbbra sem tudjuk, hogy melyik kutatás áll közelebb a valósághoz, de azt igen, hogy az adatok hatnak: nem is annyira a választókra, mint inkább a tág értelemben vett politikai szereplőkre. Ahogy tavaly ősszel nagyot lendített a Tiszán, amikor először vezetett egy kutatásban, most bizonyára ezek a 2010 óta egyszer sem látott számok sem lesznek hatástalanok. Még akkor sem, ha valószínűleg hamarosan jönnek majd egészen mást mutató számok is.

Sokan kérdezik tőlem, hogy szerintem melyik igaz, és bár nagyon jó lenne tudni, hogy pontosan mi a helyzet, de azt hiszem, hogy egy kampányban, ahol minden politikai fegyver, inkább az a fontos, hogy melyik hat jobban, melyik befolyásolja erősebben a döntéseket, mozgásokat.”

Nyitókép: Facebook

