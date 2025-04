A Goebbels, a manipuláció művészete akkora pofon, hogy a fal adja a másikat (VIDEÓ) + Exkluzív interjú

Még nézni is szörnyű

A német filmrendező, Joachim A. Lang, Joseph Goebbels propagandaminiszter Hitler mellett töltött hét évét mutatja be a Goebbels, a manipuláció művészete című filmjében, de korábbi életéről semmit nem tudunk meg, pedig a férfi zsidó származású professzoroktól is sokat tanult, emellett Katolikus egyházi gimnáziumba járt, ami különösképpen megmagyarázhatatlanná teszi azt, ahogy az épülő Harmadik Birodalom teljesen szembefordult az egyházzal. Eleinte még csak apró kis lépésekkel közeledve a borzalmak és a végkifejlet felé, ami a több mint 2 órás játékidő miatt néha olyan érzetet kelt, mintha sehova nem tartanánk, emellett Goebbels karaktere is kicsit felfújtnak érződik: nehéz elképzelni a tenyérbemászó képű alakról, hogy emberek millióinak halála később az ő lelkén is szárad.

Szinte már átlagon aluli, valahol szerencsétlennek is tűnő férfi benyomását kelti, aki ugyan szerez némi hatalmat, amivel családos emberként is meghódítja a cseh színésznőt, Lida Baarovát (Katia Fellin), de ennél többet nehéz róla elhinni.

Goebbels, a manipuláció művészete

Aztán a film közepe felé történik egy váltás, a Joseph Goebbels-t alakító színész, Robert Stadlober pedig egy beszéde alatt olyan átalakuláson megy keresztül, amelyet követően már bármit el tudunk róla képzelni. Sőt, ezután sok minden meg is történik, ami korábban még elképzelhetetlen volt, és ezzel a film egy nagyon megrázó, nagyon nehezen emészthető irányba fordul, számos archív felvétellel és felnőtteknek való tartalommal, ami miatt idővel borzalmasabb és kegyetlenebb, mint bármelyik horrorfilm. Mindezt látva pedig minden egészséges lelkületű ember egyértelműen azt mondja, hogy ilyennek soha többé nem szabad megtörténnie, ami természetesen vonatkozik minden fél tetteire, amelyekkel a szövetségesek és a tengelyhatalmak is számtalan alkalommal sértették meg a genfi egyezményeket.