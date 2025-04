„Fontos, hogy halljuk őket!

A soha el nem tűnő SZDSZ valójában egy életstílus, egy gondolkodási mód. Ennek a sajátos szubkultúrának a tagjai most úgy dongják körül új gazdatestet keresve a feleségét, három gyermekének az anyját lehallgató, megzsaroló, majd eláruló magyar péternek lízingelt Tisza Pártot, mint légy a szart. Néhányan pedig már be is épültek a pártba és úgy tűnik, hogy gondolkodásukkal szép lassan méregként át is itatják azt. Ezek a jóemberek 1919 óta nagyjából ezt gondolják rólad, rólam, rólunk.

Ezt a 2002-2010 közötti világot hozná vissza a Tisza, ha kormányra kerülne. Persze csak, ha vagyunk olyan hülyék és visszahozzuk a kommunistákat és a generációs csápjaikat.”