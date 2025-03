„Nem biztos, hogy Önöket érdekli a politika, sokan mondják, hogy ezt az egészet a hátuk közepére se kívánják. Még az is lehet, hogy nincs igazuk.

Egyre inkább úgy tűnik, hogy bajban leszünk, nem csak ilyen meg olyan személyes okok miatt, egyikünk vagy másikunk, hanem közösen, együtt, valamennyien, mert néhány gazfickó, olyan mint Orbán, Putyin meg Trump, lassan mindent tönkretesznek. El akarnak venni mindent, és ne kételkedjenek, ha el tudják venni Ukrajnát meg Grönlandot, akkor miért ne vennék el a végén a maguk maradék életét, bármihez is meglévő jogát, hétköznapi boldogulását, szabadságát.

Ez politika.

Mondják, magukat érdekli a politika?

Korábban is ezer baj volt, máskor se volt egyszerű az élet. A 2009-es pénzügyi világválság után végképp sok minden elromlott. Ha Önök mostanában úgy érzik, hogy rosszul mennek a dolgok, olyanok is, amikről nem Önök tehetnek, akkor szerintünk igazuk van.”