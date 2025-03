„Politikai izgalmakkal teli napon vagyunk túl, az ellenzék egy része külföldiekkel megtámogatva egy mozgalmas tüntetés és hídfoglalás keretében demonstrálta, hogy a gyülekezési jog milyen remekül is van Magyarországon. Szabó Bálint végképp beúszta és betrombitálta magát az ellenzéki fősodorba, illetve végül, de nem utolsó sorban, Magyar Péter Orbán Viktorral takarózva neki ment Hajnal Miklósnak és a Momentumnak. Ha már manapság este fáradt a hídfoglaláshoz. Ha a kedves olvasó nem tudja, hogy ki a Hajnal Miklós, az nem baj, majd kiderül egyszer.

És majdnem elfelejtettem! A Párbeszéd nevű bravúrpárt (bravúr, hogy kisebb a támogatottságuk, mint a Momentumé) prideosítani szeretné a budapesti templomokat, oly módon, hogy azokat az emberektől elrabolt szivárvány színeivel világítják meg. Színtiszta provokációból, rosszindulatból, bunkóságból, amely fogalmak manapság egyébként a liberális vallás szentháromságát jelentik, egyértelműen kiszorítva a náluk hagyományos szabadság, testvériség, egyenlőség hármast. Amit egyébként még lánykorukba sem vettek soha komolyan.

Ebből az egészből egyértelműen a legfontosabb a legfontosabb »szegény« Hajnal Miklós előzetes kipenderítése a kerületéből, vagyis az, hogy Magyar Péter a budai »hegyvidéken« kihívta Orbán Viktort, bejelentve melyik országgyűlési választókerületben akar indulni jövőre. Magyar Péter ezt a bejelentését talán a pártja botrányaival kapcsolatosan jól szórakozó, a politika iránt érdeklődő ellenzéki közönségnek szánta új gumicsontként, esetleg az utcai tüntetésektől történő kényszerű távolmaradását akarta kompenzálni, de megint nem kérdezett meg senkit, aki ért a politikához és a kommunikációhoz is egyszerre.

Orbán Viktor, mint talán a kedves olvasónak is feltűnt, listavezetőként, miniszterelnök-jelöltként szokott választást nyerni, most már annyiszor kétharmaddal, hogy addig Magyar Péter el se tud számolni. Nem indul egyéni kerületben, mert ez egyéb feladatai mellé már végképp nem fér be. Magyar Péter láthatólag úgy gondol a politikára, hogy ott a seregek fővezérei küzdenek meg egymással, mondjuk, üvöltözés, gyalázkodás, botrányokozás kategóriákban. Sajnos sokan az ellenzéki oldalon szintén ebben a hitben élnek. Nem, a politika a seregek, csapatok, minden területre megjelenő szakpolitikusok, szakértők, szakemberek jól szervezett együttműködéseként létező sokezres szervezett erők küzdelme. Orbán Viktor szervezett egy ilyet és ezt szokta győzelemre vezetni, míg Magyar Péter jelenleg ott tart a folyamatban, hogy a három kulcsembere közül egyet hetente kénytelen lecserélni.”