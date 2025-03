Döntött az MSZP korábbi elnöke: Minden fenntartásom ellenére Magyar Péterékre szavazok

Ezt követően Lendvai megosztotta a megfigyeléseit és pontokba szedte őket:

„1. Orbán is, Magyar is újraosztotta 1848 történelmi szerepeit.

Orbán szerint mi, ellenzékiek vagyunk a labancok, a nemzeti függetlenséget elnyomó birodalmak hívei. Magyar fordított szereposztást rajzolt fel: Orbán az 1848 márciusában kastélyában reszkető öreg császár, emberei az új Metternichek. Amikor beszédét azzal zárja: Vesszen Haynau!, mindenki tudja, kire gondol.

2. Magyarnak erősítenie kell azokban a társadalmi csoportokban: az idősebbek, a nők, a falusiak körében, ahol ő a gyengébb,

Orbán viszont pénzes ígéreteivel is őrizné itt a bázisát. Magyar Péter ellensúlyoz: az ő 12 pontjából több is a nyugdíjasoknak szól (ÁFA-mentes gyógyszerek, Szép kártya, 65-ön felül SZJA-mentesség). A falunak vidékfejlesztési programot, a nőknek a családon belüli erőszak elleni fellépést ígéri. De főleg Bódis Krisztát, azt, hogy végre női arca is lesz a kampányának. Méghozzá olyan, aki szociális elkötelezettségével, kitartó munkájával nehezen kétségbe vonható érdemeket szerzett. Kriszta beszédében is 1848 női hőseiről emlékezik, de az ellenzéktől idevonzott közönség örömére (az enyémre is) rehabilitálja a felvilágosodást és a francia forradalom fő jelszavát is, mindazt, amit Orbán már régen szellemi ellenségnek tüntet fel.

3. Orbán ideológiailag megosztó témáiról Magyar megpróbálja visszaterelni a figyelmet az ő témáira:

a feljavítandó egészségügyre és oktatásra, és főleg a korrupció elleni harcra, amelynek most eszközeire is kitér. Témáit össze is kapcsolja: a korruptaktól visszaszerzett vagyont az egészségügyre és oktatásra kell fordítani.

4. Egy megosztó témát azonban meglepetésre mégis felvállal: népszavazása nagyon is valódi kérdésében szavazást kér Ukrajna majdani uniós csatlakozásáról.

Méghozzá úgy, hogy az „igen, igen, igen” válaszra késztető 12 kérdés után ez a 13. a hasonlóan „igen” felelet esetén a csatlakozás támogatását jelenti. Ennek örülök.

5. Annak viszont nem, hogy egykulcsos (9 százalékos) SZJA-t hirdet meg, míg én persze a többkulcsos adó híve vagyok. Dehát épp ez a különbség jobboldali és baloldali gondolkodás között, ezért nem vagyok meglepve.

Mintha próbálna saját, többfelől jött táborán belül konszolidálni. elsimítani az ellentéteket.

Megismétli a régi ellenzékiek fülének kedves jelszót: a kormányváltás mellett a rendszerváltást is. Hitet tesz az erős EU-hoz való tartozás mellett. És most nincs Orbán és Gyurcsány közös kiátkozása, csak Orbán az ellenfél. A Fidesz-kormány volt vezérkari főnökének csatlakozása miatti kételyeket azzal oszlatja szét, hogy meghirdeti a rendőrség, bíróság, ügyészség vezetőinek cseréjét. Megnevezi a hazug, kormánybérenc sajtóorgánumokat, őket támadja, de most nem keveri közéjük a független sajtó vele vitába keveredett szereplőit.

6. A táboron belüli konszenzus és az újabb célcsoportok megnyerése érdekében továbbra is kerül néhány témát, pl. a Pride tervezett betiltását is.

Értem, miért teszi, de örülnék, ha már annyira erős lenne, hogy ezt is megengedhetné magának.”

Lendvai nem érti, „a parlamenti ellenzék,

a hozzá közelálló baloldali és liberális pártok miért nem vállalják helyette is a nyílt állásfoglalást,

az erős és világos konfrontációt. Nekik mi vesztenivalójuk van? Miért nem mondják ki, hogy helyeslik Ukrajna támogatását, igen, a védekezéshez szükséges európai fegyverekkel is, /ebben a DK a pozitiv kivétel/, hogy Orbán mímelt békevágya a megtámadott Ukrajna kapitulációját és esetleges felosztását, a lehető legundorítóbb áldozathibáztatást jelenti? Miért nem állnak ki egyértelműbben a Pride és a gyülekezési szabadság mellett?”

