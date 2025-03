Aki Brad Pittnek sütött palacsintát: elárulta a séf, mi volt a világsztár reakciója

habár különlegesen ételeket kreál, neki a bolognai spagetti a kedvence

és azt is elárulta, otthon inkább a felesége főz, aki részben általa inspirálódik a konyhában. Bacsa Gábor a karrierje során már több hírességnek is készített ételt. Elmondhatja magáról azt is, hogy az ő hortobágyi palacsintáját fogyasztotta a világhírű sármos színész, Brad Pitt, amikor Budapesten forgatott. A séf szerint Pitt elégedett volt a étellel, külön megköszönte.

Fotó: Bacsa Gábor ma már három-négy összetevős ételeket kreál. Fotó: Scruton