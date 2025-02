Újabb bukott vezető jelent meg a Tisza Pártban (VIDEÓ)

Pénzügyi botrányok, vállalhatatlan stílus

„A botrányaiba belebukott Kulcsár Krisztián az átláthatatlan pénzügyek és a trükközések tekintetében is ugyan olyan, mint Magyar Péter” – ezt már ifj. Lomnici Zoltán nyilatkozta a Tényeknek. A szakértő szerint a MOB korábbi elnöke kétes pénzügyi botrányai és vállalhatatlan stílusa miatt bukott bele az olimpiai bizottság vezetésébe. Annak ellenére, hogy a sportoló az olimpikonok szerint is vállalhatatlan, a Tisza Pártban Magyar Péter mellett politikai szerepet is vállal. A Tények videóját alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. Fotó: MTI/Kovács Tamás