Titkosszolgálati kapcsolatok, amerikai képzések – így működik a külföldről finanszírozott Direkt36

A Magyar Nemzet azt is kiderítette, hogy

a Direkt36 számos alkalommal foglalkozott nemzetbiztonsági kérdésekkel úgy, hogy az már felvetette annak a gyanúját, hogy ellenérdekelt titkosszolgálati érdekek húzódnak az „újságírói” munka hátterében.

A hazai nemzetbiztonsági szolgálatok információi szerint jelenleg éppen olyan ukrán akció zajlik, amely Orbán Viktor lejáratását célozza. A műveletnek egyes információk szerint részese lehet a Direkt36 is. Tény, a nemrég távozó Biden-adminisztráció Ukrajna legelkötelezettebb támogatója volt és az is vitathatatlan, hogy az Egyesült Államok demokrata párti vezetése Orbán Viktor meggyengítésében volt érdekelt, csakúgy mint a most regnáló ukrán kormány. A Diretkt36 mindenesetre már egy éve egy olyan filmet készített, amely a magyar miniszterelnököt támadja.