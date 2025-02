Azok a figurák, akik most sorra ott szorgoskodnak Magyar Péter körül – Kéri László, Petschnig Mária Zita, Lengyel László, Havas Henrik –, ott sertepertéltek Bajnai, Gyurcsány, Medgyessy Péter, Horn Gyula és a volt SZDSZ vezetői körül is. Tanácsadók, program­írók, intézményvezetők, megmondóemberek, helyettes államtitkárok és még ki tudja, mik voltak a letűnt posztkommunista korszakban.

De a Tisza körül feltűnő fiatalabb arcok sem jobbak, mint az előző elvtársi generáció. A Tisza kampányfőnöke egy volt MSZP-s önkormányzati képviselő, egykori gyurcsányista, a XIII. kerületi szoci polgármester fia, Tóth Péter lett.

Ő vajon miért lenne friss arc?

Valójában ő is csak egy régi káder Kádár János szűkebb politikai otthonából. Vajon milyen innovációt hozhat majd a Tisza Pártba, aki nem az országos kampányokban, többnyire csak az 1990 óta mindig is balos fővárosi kerületben volt kampányfőnök? Az egész ország azért nem Angyalföld…

Szó sincs tehát arról, hogy a Tisza Párt egy új intellektuális erőteret építene, ilyen nincs, a volt elvtársak, törtetők, ügyeskedők tünedeznek fel Magyar mellett. Ezek az emberek semmit sem változtak, mindig is a nemzeti, konzervatív polgári értékek és politika ellen léptek fel. Harcosan fasisztázták már Antall József és Boross Péter kormányait, ahogy az első Orbán-kormányt, majd az ellenzéki Fidesz–KDNP politizálását is szélsőségesnek tartották. Cinikusak, gőgösek, a gyűlölet és a bosszú vezérli őket. Ebben, mondjuk, tényleg emberükre találtak Magyar Péterben.

A baloldalt alkotó tömb 2010-ig két önálló pártnak látszott, de az évek során, a hosszú koalíciós időszaknak is köszönhetően a stratégiai, ideológiai, gazdaságpolitikai törekvéseikben teljesen eggyé váltak. És 2010 után sem váltak egyszerre semmivé, a keret maradt, csak több pártra estek szét, ebbe a tömbbe csatlakozott be később az LMP egy kisebb, kiszakadó része, a Párbeszéd, majd a Momentum és a Jobbik is. Egészen tavaly februárig élt ez a struktúra, de addigra – a négy kétharmados Fidesz–KDNP győzelem miatt – kétségkívül válságba került. A Márki-Zay Péter vezette pártösszefogás 2022-es veresége után egyedül Gyurcsány pártja maradt talpon, de a globalista hálózat Magyarországgal foglalkozó egyik alosztálya már évekkel korábban dönthetett arról, hogy rá még egyszer semmit sem szabad bízni. Biztosítékként a régi SZDSZ-es és MSZP-s holdudvar összekötőjeként azért még megtartják, neki szánják az egykori SZDSZ szerepét, a kicsi, de erős pártot egy balos összefogásban.

A Századvég Kontextus csatornájának minapi oknyomozó videója szerint a hálózat a méretes választási vereség után 2023-ban akadt rá egy új, lelkes jelentkezőre, Magyar Péterre. Így lett ő mára az új reménység, olyan, mint az ugyancsak volt jobboldali Donald Tusk Lengyelországban. Ő képes volt a régi kommunistákkal, harcos genderlobbistákkal összefogni a lengyel szuverenista jobboldallal szemben. A minta adott: Magyar Péternek is ezt kell idehaza tennie, ezért is válhattak a régi balos elit emberei a propagandistáivá. Lendvai Ildikó, az MSZP egykori prominense tömören összefoglalta: bár nem kedveli Magyar Péter stílusát, a baloldalon egyedül benne látják a reményt, hogy le tudja váltani a gyűlölt Fideszt. Ennyi elég is, nem kell semmi több.”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala