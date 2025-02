Szijjártó Péter üdvözölte Trump szankcióit a Nemzetközi Büntetőbírósággal szemben

Abszolút érthető Donald Trump döntése, mellyel szankciókat léptet életbe a Nemzetközi Büntetőbírósággal szemben – írta a külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebook-oldalán.

Szijjártó Péter hozzátette, „az ICC az elmúlt időszakban egy elfogult politikai eszközzé silányította magát, és lejáratta a teljes nemzetközi bírósági rendszert. Döntéseivel is csak a bizonytalanság súlyosbodásához járult hozzá a világ amúgy is nehéz helyzetben lévő részein”. Magyarország is értékeli a Nemzetközi Büntetőbírósággal való együttműködésének kérdését – jegyezte meg Szijjártó Péter.

(MTI)

